“Sempre facilitámos a maneira de as pessoas que vivem juntas poderem partilhar as suas contas, com funcionalidades como perfis separados e várias emissões simultâneas nos nossos planos Standard e Premium”, diz a Netflix em comunicado. “Mas, apesar de serem muito populares, também criaram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser partilhada”, acrescenta.

A empresa diz que há pessoas que não vivem juntas a usar a mesma conta — e que isso afeta a forma como pode “investir em nova televisão e filmes para os nossos membros”.

Depois de um ano a estudar formas de “permitir aos membros que partilham [a conta] fora de casa que o façam de forma simples e segura, enquanto pagam também um pouco mais”, a empresa decidiu começar a implementar, “nas próximas semanas” duas novas funcionalidades no Chile, Costa Rica e Peru.

O teste inclui a possibilidade de adicionar até duas “sub-contas” de pessoas com quem o utilizador não partilhe casa, por um preço reduzido de cerca de 2,69 euros. Esta função estará disponível apenas nos planos Standard e Premium.

Disponível em todos os planos estará a possibilidade de transferir o perfil do utilizador para uma outra conta, seja uma nova ou uma das sub-contas que podem ser criadas nos planos superiores. Esta transferência permite manter o histórico do utilizador, as listas e as recomendações personalizadas, garante a empresa.

“Reconhecemos que as pessoas têm muitas escolhas de entretenimento, por isso queremos garantir que quaisquer novas funcionalidades sejam flexíveis e úteis para os membros, cujas subscrições financiam todos os nossos grandes programas de televisão e filmes”, diz ainda a Netflix.

“Trabalharemos para perceber a utilidade destas duas novas funcionalidades nestes três países antes de fazer mudanças noutros pontos do mundo”, conclui.