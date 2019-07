Citado pela Efe, o escritor queniano e presidente do júri do prémio Caine, Peter Kimani, disse que "Skinned" representa a luta das mulheres pela sua inclusão numa sociedade regida por rituais.

"A obra aborda uma situação familiar para derrubar as hierarquias sociais, desafiar as tradições e avaliar novas possibilidades para as mulheres no mundo", refere a mesma fonte.

Arimah ganhou o prémio Commonwealth para África em 2015 e foi finalista do prémio Caine em 2016 e 2017.

A escritora publicou em 2017 a sua primeira coleção de contos, intitulada "What It Means When a Man Falls from the Sky".

Reside atualmente em Las Vegas (Estados Unidos da América) e está a escrever a obra literária "Acerca de ti".

O prémio literário Caine foi atribuído pela primeira vez no ano 2000 e o seu nome é em homenagem a Michael Harris Caine, antigo presidente do grupo Booker, fundador do prémio literário com o mesmo nome.

Devido à sua relação com o prestigiado prémio Booker de literatura de ficção, o prémio Caine também é conhecido como o "Booker de África".