Congresso da Rede Cultura 2027 – O Futuro da Nossa Cidade

O que é: O ciclo "Congresso às Quartas" do Congresso da Rede Cultura 2027 – O Futuro da Nossa Cidade debate na sessão o tema "Que valores para a recuperação?" com intervenções de Rui David, jornalista, músico e compositor, Geraldo Mário, padre da paróquia de Pedrógão Grande, Sofia Carmo, técnica superior do município, responsável pela gestão do Ambiente e Turismo, e Noémia Barão, professora e delegada escolar aposentada, responsável pela moderação da sessão.

A sessão conta ainda com dois momentos musicais a cargo da soprano Carolina Luís, atualmente a estudar no Koninklijk Conservatorium, nos Países Baixos, e de Rui David.

Quando: 21:00

Onde: Igreja Matriz de Pedrógão Grande.

Início da 28.ª edição do Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça

O que é: Organizado pela Banda de Alcobaça/Academia de Música de Alcobaça, com o apoio institucional do município de Alcobaça e da Direção-Geral das Artes, o Cistermúsica traz, anualmente, alguns dos melhores intérpretes de música e de dança na cena nacional e internacional. Hoje com o concerto de abertura "Beethoven Fest" pelo Quarteto de Cordas e Clarinete Tejo e António Saiote (vencedor Prémio Jovens Músicos 2019), bem como um concerto comemorativo dos 50 anos de carreira de António Saiote.

Quando: Hoje às 21:30. O ciclo estende-se até 19 de agosto.

Onde: Mosteiro de Alcobaça, Claustro do D. Dinis.

Apresentação do livro "Monstro"

O que é: Agostinho Santos apresenta um livro de desenhos originais que tem vindo a compilar desde 2017 e que junta um conto inédito de Valter Hugo Mãe e um ensaio de Álvaro Domingues a ilustrar a metamorfose do Homem Bicho e os dramas que têm confrontado a Humanidade ao longo dos anos.

Terminado em junho de 2020, em plena pandemia, “Monstro” é um livro que surge como diário de viagem do autor. Do Vietname ao Nepal, passando pelo México, França, Itália, Espanha e Portugal de Norte a Sul, entre outros destinos, o livro assume-se como um registo de preocupações e de inquietações de Agostinho Santos perante o mundo, absorvida e registada em forma de desenho e pintura ao longo dos últimos três anos e meio.

O livro é apresentado por Valter Hugo Mãe e Álvaro Domingues.

Quando: 18:00

Onde: Casa do Vinho Verde (Rua da Restauração, 318, Porto).

Início da 8.ª edição do festival “Que Jazz é Este?”

O que é: Organizado pela associação cultural Gira Sol Azul, o festival vai realizar-se em cinco dias não consecutivos, sempre às quartas-feiras, até ao dia 30 de setembro.

Quando: 19:00 - Concerto de Miguel Rodrigues que apresenta o disco de estreia "Empa"; 21:30 - Concerto pelo trio Carlos Bica + André Santos + João Mortágua.

Onde: Miguel Rodrigues na Casa do Miradouro; Carlos Bica, André Santos e João Mortágua no Adro da Sé, em Viseu.

Prossegue ciclo de conversas "Ler Olhos nos Olhos"

O que é: A Câmara Municipal de Oeiras, com produção executiva da The Book Company, lançou a iniciativa "Ler Olhos nos Olhos", que conta com a parceria da UCCLA. Uma iniciativa cultural que chega ao público, em direto, até 16 de dezembro, através de um conjunto de 22 conversas semanais, às quartas-feiras.

Quando: 21:30 - Conversa com o escritor José Eduardo Agualusa.

Onde: No facebook do município de Oeiras (https://www.facebook.com/MunicipiodeOeiras/) e da UCCLA (https://www.facebook.com/UniaodasCidadesCapitaisLinguaPortuguesa/).

Concerto online de Fernando Tordo

O que é: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e, por um preço mais reduzido, assistir em Live stream.

Quando: Transmissão em direto às 21:30 do Hard Club.

Onde: Aqui.

Prossegue 46.º Festival Estoril Lisboa

O que é: O festival, sob o tema""A Viagem e a Lua II", está dividido em duas fases: de 10 a 31 de julho e 13 de novembro a 14 de dezembro. A edição deste ano celebra o 5.º Centenário da Circum-navegação da Terra, o 4.º Centenário das “Flores de Música”, de Rodrigues Coelho, o 250.º aniversário do nascimento de Beethoven, o 50.º aniversário da chegada do homem à Lua e o 30.º aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril.

Quando: Hoje, às 21:30, assinala-se o 250.º Aniversário do nascimento de Beethoven - Concerto pelo WienerMozart-Trio

Onde: Sala Atlântico, Hotel Palácio, Estoril.

Prossegue 37.ª Festival de Teatro de Almada

O que é: Organizado pela Câmara Municipal de Almada e pela Companhia de Teatro de Almada, o festival decorre até 26 de julho. Os espetáculos têm lugar em salas de Almada, com uma única extensão, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém. A edição deste ano conta com 14 produções portuguesas e três estrangeiras (de Espanha e Itália).

Quando: às 21:30, com a apresentação da peça "Rebota rebota y en tu cara explota" de Agnés Mateus e Quim Tarrida, numa produção Compañia Agnés Mateus y Quim Tarrida (Barcelona, Espanha), à mesma hora que é apresentada a peça "A criada Zerlina" a partir de Hermann Broch, com encenação de João Botelho, numa produção Culturproject

Onde: "Rebota rebota y en tu cara explota", fica no Auditório Osvaldo Azinheira, Cine-teatro da Academia Almadense. "A criada Zerlina" estreia-se no Auditório Fernando Lopes-Graça, Fórum Municipal Romeu Correia.