Dança, novo circo e ópera em Vila Real

Vila Real celebra o verão com 45 propostas artísticas que se espalham pela cidade e se incluem no programa Do Lado do Verão, no ciclo de artes de rua Arruada e no festival de dança Algures a Nordeste.

O Arruada, que inclui novo circo, teatro e dança, arranca a 1 de julho com “Kaldi”, do grupo espanhol Maintomano & Companhia, que apresenta um espetáculo de trapézio e teatro gestual, e prolonga-se até 26 de agosto com “O onírico interior”, da companhia espanhola Holoqué.

O programa inclui também concertos, abrindo a 8 de julho com Ana Bacalhau. Segue-se o angolano A’mosi Just a Label, A Garota Não, a italiana Maria Mazzota e a cantora e atriz Irma. Pode contar ainda com concertos da Banda Sinfónica Transmontana e da Douro Strings Academy, bem como cinema ao ar livre.

