O autor austríaco tem dois títulos editados na Relógio d’Água, "A Dor Do Chinês” e “A Angústia do Guarda-redes Antes do Penalty”, e Francisco Vale, que está “a ultimar as negociações”, conta editar, “no próximo ano”, o mais recente romance do escritor, “O Ladrão de Frutas”.

Considerando “sempre surpreende” a revelação do vencedor do Prémio Nobel de Literatura, Francisco Vale disse que conta “reeditar” os títulos já saídos, assim como outros, designadamente “Uma Breve Carta para Um Longo Adeus”, procurando refletir "o geral da sua obra", que é "extensa e diversa”, e inclui poesia, romance, ensaio e teatro.

“A ideia era darmos uma ideia geral da sua obra, e publicar outros títulos”, disse à Lusa Francisco Vale, referindo-se a Handke como “um autor de referência da literatura centro-europeia”.

Na Áustria do século XX e princípios do atual, Peter Handke só é comparável a Thomas Bernhard, que já morreu, disse o editor português, referindo-se ao autor de "O Náufrago" e "Perturbação", também editados pela Relógio d'Água.

Para Francisco Vale, Handke surge no esteio de uma tradição de língua alemã, que tem como expoente Franz Kafka.

Romancista, dramaturgo, poeta, realizador, o escritor austríaco Peter Handke, que venceu hoje o Nobel da Literatura 2019, chegou a definir-se como um prosador para quem "não escrever é muito importante", como disse à Lusa em 2009, numa das suas presenças em Lisboa.