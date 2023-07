Um total de 22 espetáculos de novo circo, teatro e música, entre outros, marcam a 24.ª edição do festival Noites na Nora, que a companhia de teatro BAAL 17 promove a partir de sexta-feira em Serpa (Beja).

“Desde há 23 anos que, no início de julho, na pequena cidade de Serpa, chega aquela altura do ano […] em que o Espaço Nora abre portas e se veste a rigor para receber a todos”, destacou a companhia BAAL 17, sediada em Serpa, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a BAAL 17, o festival, que se prolonga até dia 22 de julho, vai decorrer nos espaços da Nora e CA – Cultura Viva, assim como no Largo dos Condes de Ficalho, todos na cidade alentejana de Serpa.

A abertura da 24.ª edição do festival Noites na Nora está agendada para sexta-feira, às 22:00, com a apresentação do espetáculo de novo circo "Gregarious", da companhia catalã Soon Circus Company, no Largo dos Condes de Ficalho.

No primeiro dia de festival será ainda apresentada a performance "Femme Poetry", de Maria Vilalobos (23:00), e um dj set com João Melgueira (00:00), ambos no Espaço da Nora.

A música é um dos destaques da programação, com concertos de Ana Lua Caiano (dia 14), Pedro Mafama (dia 15) e Lucy Val (dia 21), sempre a partir das 23h00, no Espaço da Nora.

O programa das Noites na Nora inclui, entre outros destaques, a apresentação das peças "O discurso sobre o filho da puta", do Teatro da Rainha (dia 12), "Noves fora grades dentro", do Teatro Estúdio Fontenova (dia 13), "Amor de D. Perlimplim", do CENDREV (dia 19), e "Time", do Teatrão (dia 20), sempre a partir das 22:30 no Espaço da Nora.

Durante o festival serão ainda apresentados os resultados das residências artísticas, realizadas em Serpa, por Eduardo Molina (dia 16) e Josefa Pereira (dia 21).

O festival termina a 22 de julho, com a atuação, no Espaço da Nora, do grupo Pistoleros de la Paz (22:30) e um dj set com Señor Pelota (00:00).