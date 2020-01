Segundo o comunicado da autarquia, o corpo do encenador, ator e arquiteto de 82 anos, que morreu esta quinta-feira, está a partir da tarde de hoje no Teatro Stephens, espaço onde Norberto Barroca viu as primeiras peças de teatro e ao qual sempre ficou ligado, profissional e sentimentalmente, como chegou a afirmar.

As cerimónias fúnebres decorrem no sábado, a partir das 14:00, na Igreja da Marinha Grande, seguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da cidade.

Na informação divulgada pelo município, a presidente da câmara, Cidália Ferreira, solicita "a todas as entidades presentes na Marinha Grande que observem o luto municipal no sábado, com bandeiras a meia haste e todos os outros procedimentos protocolares".

Para a autarca, o desaparecimento do ator e encenador, natural da Marinha Grande, "é uma triste notícia" que muito marca a cidade.

"Norberto Barroca foi e será sempre - porque nunca o esqueceremos - um grande marinhense. Artista, encenador de gabarito nacional, figura de reconhecido mérito, graças a Norberto Barroca boa parte da memória histórica do povo marinhense permanecerá eternamente viva. Obrigada por tudo, Norberto", conclui o comunicado da autarquia.

O município anunciou entretanto que dará o nome de Norberto Barroca à galeria municipal, onde ficará depositado o espólio do ator e encenador.