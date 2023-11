Em comunicado, a promotora Vibes & Beats referiu que a mudança de local, da Alfândega do Porto, pretende “elevar a experiência dos festivaleiros” e aproveitar as “potencialidades” do Parque de Serralves.

“Serralves, pela qualidade das infraestruturas, espaços amplos e excelente localização, um espaço ‘premium’, no coração da Invicta, assume-se como uma escolha natural para um festival também ele ‘premium’, como é o caso do North Festival”, disse, citado no comunicado, o diretor da Vibes & Bites, Jorge Veloso.

Para a edição de 2024 está confirmado um concerto da banda inglesa Keane, a 25 de maio, para celebrar os vinte anos do primeiro álbum, que será reeditado no próximo ano.

Os bilhetes para o North Festival 2024 estão disponíveis a partir de terça-feira com valores especiais de pré-venda limitada.

Os bilhetes diários têm o custo de 55 euros e o passe geral para os três dias 99 euros.