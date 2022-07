Na 14.ª edição do NOS Alive, inicialmente prevista para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, as atuações repartem-se por sete palcos, a começar no pórtico de entrada dos espectadores, passando por um coreto, um palco dedicado à comédia, outro à música eletrónica ou o palco maior, com os cabeças-de-cartaz.

No palco maior, além dos Alt-J e Florence and the Machine, atuam hoje também Jorja Smith, Celeste e Os Quatro e Meia.

Hoje, pelo festival, passam também Dino D’Santiago, Seasick Steve, Batida com Branko, Fogo Fogo, Pedro Mafama, Rita Vian, Expresso Transatlântico, Herman José, Beatriz Gosta, Sara Correia, Soluna, Amaura e Jüra, entre muitos outros.

O cartaz de hoje incluía também os Glass Animals, que acabaram por cancelar o concerto, na terça-feira. De acordo com uma publicação partilhada pela banda nas redes sociais, o cancelamento foi ditado por um problema nas cordas vocais do vocalista, Dave Bayley.

O 14.º NOS Alive começou na quarta-feira e estende-se até sábado, com mais de 160 atuações.

Esta semana, o promotor Álvaro Covões contou à agência Lusa que nos quatro dias do festival são esperadas 210.000 pessoas, de 98 nacionalidades. Os bilhetes para sexta-feira e sábado já estão esgotados.

Em relação a edições anteriores, não há alterações substanciais no recinto do festival, na disposição dos sete espaços, e das zonas de restauração, exceto numa maior dispersão de pontos de acesso às casas de banho.

Todas as informações sobre o festival estão disponíveis em www.nosalive.com.