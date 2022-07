O anúncio, feito com recurso, às redes sociais do NOS Alive 2022, indica que "os Modest Mouse alteram o horário de atuação para as 20h no Palco Heineken" porque "infelizmente, devido aos cancelamentos de voos de Milão, Clairo não estará presente" no festival.

"Agradecemos à TAP o esforço de recolocação dos voos, mas o horário de chegada não era possível para fazer acontecer a atuação", indica ainda a organização.

De recordar que este é o terceiro cancelamento no festival no espaço de dois dias. A banda britânica Glass Animals cancelou o concerto que tinha na quinta-feira, dia 7, por problemas de saúde do vocalista.

Em comunicado citado pelo festival, o músico Dave Bayley explica que o grupo cancelou as datas em Espanha e Portugal por problemas nas cordas vocais.

Já Tom Misch, estipulado para uma atuação no palco Heineken na sexta-feira, dia 8, fez saber que irá cancelar a sua vinda a Portugal, em conjunto com presenças em outros festivais, devido a "doença".

A 14.ª edição do festival começa hoje e termina no sábado, contando com mais de 160 atuações repartidas por vários palcos e a expetativa de acolher cerca de 210.000 espectadores na totalidade dos quatro dias.

The Strokes, Stromae, Metallica, Da Weasel, Florence + The Machine, Royal Blood, Imagine Dragons, Two Doors Cinema Club, Dino d'Santiago, Phoebe Bridgers, Manel Cruz, Três Tristes Tigres e St. Vincent são alguns dos artistas desta edição.

[Notícia atualizada às 17:49]