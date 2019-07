É difícil amar a música e ir a um festival gigantesco como o NOS Alive, onde o risco é quase sempre o mesmo: ter dois artistas que apreciamos a subir aos seus respetivos palcos à mesma hora, obrigando-nos a fazer escolhas tão difíceis quanto impossíveis. No que concerne à edição deste ano do festival de Algés, a dúvida incidiu entre os Smashing Pumpkins (que regressaram a Portugal com ¾ da sua formação original, mais o baixista Jack Bates) e Thom Yorke, eterno vocalista dos Radiohead (que veio, desta feita — após concertos em 2012 e 2016 —, a solo).

Comecemos por Yorke. Fora dos Radiohead, o britânico mostra-nos uma faceta que não bebe tanto ao rock como à eletrónica que ama – e, quando falamos de eletrónica, não nos referimos a nomes sobejamente conhecidos e comerciais como Steve Aoki ou Tiësto, mas à música polirrítmica e intelectual que brota das mentes dos Boards of Canada ou dos Autechre, um techno que vai para além do techno, que vislumbra o futuro ainda antes de conhecermos o tempo presente. Ao NOS Alive, Thom Yorke veio apresentar “Anima”, álbum editado a 27 de junho e inspirado por sentimentos tão cruéis quanto a ansiedade e a sensação de que vivemos numa distopia.

O techno nasce da distopia: industrial, marcial, tão negro como as roupas que Yorke enverga no Palco Sagres. A batida é seca, oprime: por vezes, roça a ginga do hip-hop, sem nunca se tornar verdadeiramente humana. Brota dali uma essência maquinal, como se a humanidade fosse um produto saído de grandes fábricas, soylent green destinado a dar energia a rodas e roldanas e microships. No meio desta música, é a voz do britânico que nos devolve a alma, esse conceito filosófico que nos define. Não tão rock quanto nos Radiohead; a ideia é a de dar textura ao som, e não a de se sobrepor ao som.

Um piano ecoa à distância, e é prontamente auxiliado pelo baixo que a dada altura Thom Yorke enverga. Há quem não aguente tamanha demonstração fabril no Palco Sagres. Muitos abandonam, mas são ainda mais os que chegam. Talvez por serem fãs de Radiohead (o mais provável), talvez por quererem sentir na pele o futuro distópico sobre o qual Yorke parece querer acautelar-nos: temos que mudar. Urgentemente. Temos que nos abandonar à dança e às palmas quando ele assim o pede. Temos de nos abraçar uns a outros. Lembrar que não é vergonha nenhuma chorar.

As lágrimas correram por diversas vezes ao longo deste último dia de NOS Alive. Não de tristeza, contudo. Entre os culpados estiveram os Smashing Pumpkins, que vieram a Algés mostrar o porquê de ainda contaram com uma fiel e numerosa legião de fãs, que se não os abandonaram nos anos 90 não era agora que o iriam fazer. Na bagagem, um (mini) álbum novo: “Shiny and Oh So Bright...”, lançado em novembro do ano passado.

Claro que foram os clássicos, e não os temas novos, a fazer a delícia dos fãs. Clássicos como 'Zero', a qual ainda foi possível ao que assina este texto escutar logo ao início, antes de ser obrigado a dividir-se em dois. Para uma fatia menor da população alternativa, foi 'Zero' a porta de entrada para o mundo dos Smashing Pumpkins, através de um icónico episódio d'”Os Simpsons” (ainda hoje nos rimos a bandeiras despregadas com a simplicidade da piada Billy Corgan, Smashing Pumpkins / Homer Simpson, smiling politely).