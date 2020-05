Azores Fringe

O que é: Início da 8.ª edição do Azores Fringe — festival internacional de artes nos Açores. A edição deste ano teve remodelação, devido à pandemia de covid-19, e é apresentada apenas em dois formatos: programação online e programação com apenas artistas (sem público ao vivo) na MiratecArts Galeria Costa que, ao mesmo tempo, será transmitida via Facebook, aderindo ao distanciamento social.

Quando: A partir de hoje e até 28 de junho.

Onde: No Facebook.

"Conversa de Arqueólogos - Imaginário na Arqueologia"

Dando continuidade à iniciativa em streaming, "Conversa de Arqueólogos", a Fundação Sousa de Oliveira promove a sua última sessão do mês de maio com o arqueólogo André Donas-Botto, acerca do tema do imaginário na Arqueologia, onde não será esquecido o fenómeno das fakenews, que também se faz sentir nesta ciência.

A conversa de hoje será dinamizada pelo arqueólogo Diogo Teixeira Dias.

Horário: Decorre às 18:00

Onde: É transmitidas em direto, pelo Facebook da FSO — Fundação Sousa de Oliveira

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Início do festival online We Are One

O que é: A plataforma digital Youtube acolhe um evento global de cinema, em parceria com vinte festivais, entre os quais os de Cannes, de Veneza, Locarno e de Macau,

A programação inclui a exibição ‘online’ e gratuita de longas e curtas-metragens, entre ficção e documentário, e debates. Entre os filmes selecionados estão, por exemplo, o filme coletivo “As pontes de Sarajevo”, que conta com a participação da realizadora Teresa Villaverde, o documentário cabo-verdiano “Kmêdeus”, de Nuno Miranda, e a curta “Occidente”, da autora brasileira Ana Vaz.

Apesar de o festival ser gratuito, a organização explica que os espetadores são convidados a fazerem donativos que reverterão para a Organização Mundial de Saúde e para entidades que estão na frente de combate à pandemia da doença covid-19.

Quando: A partir de hoje e até 07 de junho.

Onde: No YouTube.

Cinema: início do ciclo "As coisas fundadas no silêncio"

O que é: O ciclo que conjuga várias expressões artísticas, tem previsto um ciclo de cinema que tendo em conta a situação atual, decorrerá de forma virtual. Através da página efabula.pt, entre as 16.00 e as 23.30 de cada dia do ciclo, será disponibilizado um filme. Hoje, haverá a exibição do filme "Terra" de Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres.

Quando: A partir de hoje e até 31 de maio.

Onde: No Facebook.

Teatro: transmissão online da peça "O Duelo"

O que é: Com texto a partir de Bernardo Santareno e encenação de Miguel Moreira/Útero, a peça apresentada é hoje pelo Teatro Nacional D. Maria II.

Horário: é transmitida às 21:00.

Onde: Na sala online.

Transmissão online da peça "Exatamente Antunes"

O que é: O Teatro Nacional São João (TNSJ), transmite o espetáculo "Exatamente Antunes" criado a partir do romance de José de Almada Negreiros "Nome de Guerra (1925)" por Jacinto Lucas Pires, com encenação de Nuno Carinhas e Cristina Carvalhal.

Horário: A peça é transmitida às 22:00.

Onde: No Vimeo, Facebook e Instagram do Teatro.

Transmissão online da peça "Purgatório"

O que é: A Associação Teatro Sem Dono apresenta a peça "Purgatório".

Horário: Transmissão às 21:30.

Onde: Na página de Facebook Catavento e no site www.cm-palmela.pt

2.ª sessão online do “Café com Letras”

O que é: Um projeto da Câmara Municipal de Oeiras que pretende ser um ponto de encontro entre autores de língua portuguesa e estrangeira e o seu público. Tem como convidado Afonso Cruz, escritor, que conversa com Ana Daniela Soares

Horário: A conversa decorre às 21:30

Onde: Transmissão em direto da Biblioteca Municipal de Oeiras no Facebook do Município de Oeiras.

Teia 19 promove sessão de poesia

O que é: Plataforma criada por um grupo de voluntários, que visa fazer face à quebra de rendimentos de artistas devido ao cancelamento ou adiamento de atividades por causa da pandemia do Covid-19 Lançada a 7 de Abril a Teia 19 já promoveu 6 espetáculos online cujas receitas reverteram na íntegra para os artistas em cena. No programa de hoje está a leitura de "O Guardador de Rebanhos" de Alberto Caeiro, por Carlos Camargo (Brasil)

Horário: 22:00

Onde: No site da Teia19.

Prossegue ciclo de concertos Música da Casa

O que é: Movimento independente criado por fãs de música que se juntaram para promover concertos pagos. Para poder assistir a este, e a todos os concertos da Música da Casa, via streaming, é necessário tornar-se membros através do Patreon, com uma mensalidade a partir de 5€.

Horário: 18:30, com os Birds are Indie.

Onde: No Patreon.

Termina o ciclo “Tavira em Maio - Música, Teatro, dança”

O que é: O município preparou, para o mês de maio, uma programação para transmitir via Facebook, todas as sextas-feiras às 21:30.

Horário: 21:30 - Banda Musical de Tavira; 22:00 - Armação do Artista - “A Tabacaria” pelo ator Vitor Correia

Onde: No Facebook.

Cascais Jazz Club prossegue as Quarantine Sessions

O que é: As emissões incluem duas partes: a primeira gravada a partir de casa dos músicos convidados e a segunda - Memories - preenchida com filmes de arquivo gravados no Cascais Jazz Club. Hoje com concerto de Dino Massa (piano) e Memories - Jazzup, Trio de jazz constituído por: Fernandop Tavares (piano), Mario Lopes (bateria) e Manuel Mota (baixo acústico).

Horário: 21:30

Onde: No Facebook.

Companhia de Dança de Almada transmite “Dentro do abraço”

O que é: O bailado tem coreografia de Bruno Duarte e resulta do cruzamento de universos pessoais dos artistas da Companhia de Dança de Almada com elementos da população local que, através de laboratórios itinerantes, fizeram parte do processo de criação deste objeto artístico.

Quando: A Companhia disponibiliza online, até ao dia 04 de junho.

Onde: No Vimeo.