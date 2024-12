Neste encontro, Benjamim vai partilhar a sua experiência e abordagens criativas nos processos de composição e gravação. "Os participantes terão, ainda, a oportunidade de explorar aspetos fundamentais da criação musical, como a construção de melodias, a criação de arranjos e as diferentes possibilidades sonoras, com foco na escrita de canções", refere a universidade em comunicado.

Além do workshop, Benjamim apresenta-se a solo, no dia seguinte, 12 de dezembro, às 21h00, no auditório da Reitoria da Universidade NOVA de Lisboa, num concerto que encerra o ano em que lançou o trabalho discográfico “As Berlengas”, experimentando em palco novas canções.

Esta iniciativa insere-se na programação cultural da NOVA, que visa aproximar a comunidade académica e o público em geral de experiências enriquecedoras nas áreas das artes e da cultura.

A participação no workshop é gratuita, mas requer inscrição prévia através do site da NOVA Cultura.

Recorde-se que Benjamim é um escritor de canções, multi-instrumentista e produtor nascido em Lisboa no ano de 1986. Em nome próprio editou “As Berlengas”, álbum que já chegou à antena da BBC 6, “Auto Rádio”, “1986”, gravado em colaboração com o britânico Barnaby Keen e “Vias de Extinção”, álbum que venceu o Prémio Autores 2021 de álbum do ano, na categoria de música popular.

Em 2022 fundou, juntamente com a sua agência, Força de Produção, os Discos Submarinos, editora que, para além de lançar o catálogo do próprio músico, tem a missão de acolher e editar artistas da nova música portuguesa e não só. É ainda licenciado em Antropologia, pela NOVA FCSH, e Engenharia de Som, pela SAE Londres e assinou ao longo de mais de uma década, a produção de álbuns de artistas como Joana Espadinha, Cassete Pirata, Flak, Lena d’Água (em regime de coprodução), Márcia, João Pedro Pais, Tape Junk, Pista, entre outros.