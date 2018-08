A nova temporada do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, vai contar com os portugueses Mão Morta, a britânica Scout Niblett, a pianista Joana Gama e a mais recente coreografia de Olga Roriz, anunciou hoje aquela sala.

Num palco relvado entre o Centro Cultural Vila Flor (CCVF) e o Castelo de Guimarães, sob o título de "Manta", entre 7 e 8 de setembro, o espaço vimaranense assinala o seu 13.º aniversário, abrindo com a pianista Joana Gama a “criar atmosferas para a entrada dos Mão Morta”, que aceitaram preparar para este momento “um concerto especial baseado no seu reportório mais ambiental e imersivo, onde haverá lugar para a antestreia de novas composições”.

No dia seguinte, vai atuar a brasileira LaBaq, antes da britânica Scout Niblett, que regressa assim a Portugal para este evento de entrada livre.

Também no dia 8 de setembro, Joana Gama vai apresentar o concerto comentado para crianças com o título “Eu gosto muito do senhor Satie”, referindo-se ao compositor Erik Satie, sobre quem tem trabalhado.

No dia 15 de setembro, Olga Roriz apresenta “A meio da noite”, que teve antestreia em Leiria, no mês de abril, e presta homenagem ao cineasta Ingmar Bergman.

Nos dias seguintes, o Teatro Oficina faz uma “visita performativa aos lugares secretos do CCVF”, enquanto no dia 22 de setembro o MODS Collective apresenta, em estreia nacional, o espetáculo “Meet Cecil Satariano”.

Em 27 e 29 de setembro, a companhia Mala Voadora apresenta “Moçambique” e “Amazónia”, respetivamente, havendo ainda uma oficina de criação entre 24 e 26 do mesmo mês.