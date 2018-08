Noventa e cinco artesãos vão ocupar, entre sábado e dia 21, os 350 metros do jardim marginal de Viana do Castelo, na 101ª edição da Feira de Artesanato e Manualidades da Romaria da Senhora d'Agonia, anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a VianaFestas, entidade responsável pela organização das festas de Viana do Castelo, adiantou que, aquela "montra viva do artesanato local e nacional", vai contar este ano com "53 ‘stands' de artesanato local, 25 de artesanato nacional e 17 de gastronomia".

O certame, organizado em colaboração com o MAOS - Movimento de Artes e Ofícios e com apoio da Câmara Municipal, cuja inauguração está marcada para sábado, pelas 16:00, conta com "um programa próprio, com animação e música tradicional, rusgas e grupos folclóricos, e insere-se no calendário oficial das festas da cidade".

Entre os dias 04 a 14 de agosto, a feira decorrerá entre as 16:00 e as 24:00, horário que será "reforçado na semana das festas". Entre os dias 15 e 20 de agosto, funcionará das 10:00 às 24:00.