A banda até já apresentou uma canção nova, 'I Ain't Quite Where I Think I Am', durante um concerto em Zurique (Suíça), esta quarta-feira.

Este é o primeiro tema conhecido daquele que será o sétimo álbum de estúdio dos Arctic Monkeys, que hoje anunciou título, "The Car", e data de lançamento, 21 de outubro.

O sucessor de "Tranquility Base Hotel + Casino", de 2018, foi gravado em Butley Priory no Suffolk, nos RAK Studios de Londres e em La Frette, Paris.

A banda de Alex Turner e companhia regressa a Portugal já no próximo dia 2 de setembro, para um concerto integrado na primeira edição do festival MEO Kalorama, em Lisboa.

Alinhamento de "The Car"

‘There’d Better Be A Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’