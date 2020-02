Shahryar Mazgani confessou, em declarações à Lusa a propósito de “The Gambler Song”, ter alguma dificuldade em analisar a música que faz.

Confrontado com a possibilidade de este ser um álbum em que as canções soam mais calma do que em trabalhos anteriores, Mazgani admite que sim, mas, mais do que partilhar o que quis com “The Gambler Song”, o músico prefere que seja quem ouve a decidir.

Para Mazgani, que nasceu no Irão mas vive em Portugal desde o início dos anos 1980, as canções que cria são mais do público do que suas.

No entanto, consegue admitir que, ao sexto álbum, é notório que se trata de uma obra de Mazgani. Ou seja, que a identidade que criou enquanto músico está muito presente, até porque as suas influências são as de sempre, entre as quais Leonard Cohen, Tom Waits, Bob Dylan e Nick Cave.