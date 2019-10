“Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos”, editado pela Cavalo de Ferro, e traduzido diretamente do polaco por Teresa Fernandes Swiatkiewicz, tinha data prevista de publicação no dia 14 de outubro, mas o anúncio da atribuição do Prémio Nobel da Literatura à autora, no dia 10, levou a editora a reforçar as edições, ainda antes de o livro chegar às livrarias.

“Pese a tiragem já razoável (2.500), tendo em conta o excelente comportamento do ‘Viagens’ [anterior livro da escritora editado em Portugal, que venceu o Prémio Internacional Man Booker 2018], claro que esta não chegava para satisfazer os pedidos que choveram do mercado. No dia do anúncio foi de imediato dada a ordem para reimprimir mais 5.000 exemplares”, contou à Lusa fonte da editora.

A primeira edição do livro “Viagens” saiu em março de 2019, com 2.000 exemplares, aos quais a editora acrescentou mais mil, logo em junho, o que se deveu às “excelentes vendas”, impulsionadas pelo prémio Booker.

Para este mês já estava agendada uma terceira edição, mas com o anúncio do Nobel, a Cavalo de Ferro decidiu aumentar a tiragem da reedição para 5.000 exemplares.

“Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos”, que foi finalista do Prémio Booker Internacional este ano, pode ser lido como um policial negro, porque parte de um mistério e da sua investigação, mas vai mais fundo, explorando de “forma provocadora” temas como o ambientalismo e o catolicismo, o que gerou “grande controvérsia no seu país [da escritora], sobretudo por parte dos setores mais conservadores da sociedade”, explica a editora.