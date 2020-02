"É também um livro de receitas, mas é sobretudo um livro sobre a gastronomia dos Açores. Eu faço uma abordagem histórica e geográfica de onde são, de quem são e de como são os Açores [ao nível de produtos gastronómicos]", revela o autor.

O livro assinala os "principais produtos de cada uma das ilhas" e conta com 55 receitas ilustradas, onde, ao modo de preparação, se junta uma nota introdutória sobre a origem da receita.

A obra conta com um dicionário de adágios alimentares dos Açores e apresenta uma "abordagem diferente" da gastronomia açoriana, segundo o crítico gastronómico natural de Rabo de Peixe, em São Miguel.

"Este é o primeiro trabalho que eu conheça e que se conhece dos Açores que faz uma abordagem diferente, não só pela parte do receituário açoriano, como também pela história de cada um dos produtos", afirma Rúben Pacheco Correia.

No livro é possível encontrar várias histórias "interessantíssimas" e desconhecidas de "muitos açorianos", como o caso da Malassada (doce açoriano semelhante às filhós) ser o doce típico do Havai, devido à presença açoriana no século XVIII naquelas ilhas do pacífico.

O livro contará com uma edição em inglês, uma forma de a gastronomia dos Açores contribuir para a promoção do arquipélago no estrangeiro até porque, defende, o arquipélago é uma das "regiões mais importantes de Portugal em termos gastronómicos".

"O livro vai ter uma versão em inglês com o objetivo de chegar à parte turística, para que os Açores também sejam conhecidos, não só pela terra linda que é paisagisticamente, mas também pela sua gastronomia", destaca.

A obra conta com "pequenas dedicatórias" dos chefes José Avilez (duas estrelas Michelin), do espanhol Eneko Atxa Azurmendi (com três estrelas) e do francês a residir na Madeira, Benoît Sinthon, (duas estrelas Michelin).

"Comer à moda dos Açores" vai ser apresentando por António Rego na próxima quarta-feira às 18:45 no Grémio Literário, em Lisboa.

Depois, o autor irá apresentar a obra no Porto e nas comunidades portuguesas do Canadá, Estados Unidos e Brasil.

O livro também terá apresentações em cada uma das nove ilhas dos Açores, sendo que a primeira irá decorrer em São Miguel na "primeira semana de março" em data ainda não divulgada.