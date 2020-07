Festival das Janelas Abertas

O que é: O festival de música online promovido pela Associação António Fragoso apresenta cerca de 12 concertos que são transmitidos em streaming na página web da Associação. Até 2021 é apresentado um concerto por mês, sempre no dia 21 e às 21:00. A iniciativa surge após a Associação ter sido obrigada a adiar para 2021 o concerto “Janelas Abertas” devido à epidemia e às novas regras da Direção-Geral da Saúde.

Quando: Hoje, às 21:00

Onde: aqui.

46.º Festival Estoril Lisboa

O que é: O festival, sob o tema""A Viagem e a Lua II", está dividido em duas fases: de 10 a 31 de julho e 13 de novembro a 14 de dezembro. A edição deste ano celebra o 5.º centenário da Circum-navegação da Terra, o 4.º centenário das “Flores de Música”, de Rodrigues Coelho, o 250.º aniversário do nascimento de Beethoven, o 50.º aniversário da chegada do homem à Lua e o 30.º aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril.

Quando: Hoje, às 21:30

Onde: Sala Atlântico, Hotel Palácio, Estoril.

Folefest: concerto de laureados do Prémio Novos Talentos Casa da Música

O que é: O concerto de laureados do Folefest apresenta os premiados da última edição do concurso, dando mostra da diversidade de formações em que o acordeão participa.

Quando: Hoje às 19:30

Onde: Na Sala Suggia, Casa da Música, Porto.

Termina 2.ª edição do Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão

O que é: O festival, previsto para decorrer em março, manteve o essencial da programação de filmes e atividades paralelas, mas “com ajustes de exibição”, seguindo as recomendações das autoridades de saúde. Hoje acontece a exibição do filme de encerramento, em estreia nacional, de "Valley of Souls [Tantas Almas]" de Nicolás Rincón Gille (Colombia, 2019).

Quando: 18:00

Onde: No Auditório Municipal de Olhão.

Concerto online dos Azeitonas

O que é: Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.

Quando: Transmissão em direto às 21:30 do Hard Club.

Onde: Aqui.