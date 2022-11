Ouça aqui o episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas com Nuno Markl:

O primeiro episódio do podcast Lisboa e os Lisboetas leva-nos até à zona de Benfica e às freguesias que a têm no nome: São Domingos de Benfica e Benfica. José Sá Fernandes, antigo vereador da Câmara de Lisboa e profundo conhecedor da história da cidade das sete colinas, convida Nuno Markl para um passeio que vai de Sete Rios às Portas de Benfica, do Bairro de Santa Cruz ao Palácio do Marquês da Fronteira, e que passa também pelo histórico Califa e pelo Estádio da Luz, até terminar no Palácio Baldaya.

Ao longo da conversa (e do passeio), conhecemos a origem da expressão "forrobodó", ficamos a saber que Hans Christian Andersen andou pela zona de Benfica, e que Nuno Markl teve aulas de judo no mítico Fofó (carinhosa alcunha do Clube Futebol Benfica).

