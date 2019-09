O que não significa que essa alegria fosse constante; a mesma tensão das sessões anteriores ainda ia mostrando, aqui e ali, a sua cara feia – tendo como foco a figura de Yoko Ono, cuja omnipresença no estúdio deixou todos os Beatles em polvorosa, exceção naturalmente feita ao seu marido, John Lennon. Aliás, nem quando a artista japonesa sofreu um acidente de carro os demais membros se conseguiram “livrar” dela; Lennon mandou prontamente instalar uma cama nos estúdios, para que ela pudesse continuar a acompanhar o processo enquanto recuperava.

Não foi o único caso; Lennon deixou bem claro que queria as suas composições todas juntas na primeira metade do disco, com as de McCartney na segunda, o que acabou por não se verificar. E, em setembro, após o fim das gravações e a formação dos Plastic Ono Band, o músico comunicou a sua decisão aos colegas de deixar os Beatles, com o anúncio a ser feito meros seis dias antes do lançamento de “Abbey Road”. A confirmação oficial de que os Beatles já não existiam só seria dada em abril do ano seguinte, quando McCartney revelou que também abandonaria o barco.

Talvez tenha sido essa tensão o que levou os críticos, à altura, a considerar “Abbey Road” um álbum “inautêntico” - como John Lennon, que chegou a dizer que o disco não tinha “canções a sério”. Ou isso, ou a inclusão de um sintetizador Moog, que tornou “artificial” a sonoridade dos Beatles. Ou o facto de não se vislumbrar o nome da banda, na capa – algo que nem era necessário, já que, citando John Koch, diretor criativo da Apple Records, «eles eram a banda mais famosa do mundo».

As opiniões negativas, ao contrário de “Abbey Road”, não resistiram ao teste do tempo. Em muitos círculos, o disco é hoje considerado como uma das obras-primas dos Beatles, talvez não tão inovador como “Sgt. Pepper's...”, mas a roçá-lo; Neil McCormick, do jornal britânico The Daily Telegraph, chamou-lhe “a última carta de amor dos Beatles ao mundo”. “Let It Be” já não seria então o amor, mas a despedida final, o fim da relação. E o passo em frente – já que, como dizia o poeta Alfred Tennyson, «é melhor ter amado e perdido que nunca ter amado».

Sabe-se, no entanto, agora que isto não era de todo verdade; após “Abbey Road”, os Beatles já estavam a pensar num novo álbum, como o comprova uma gravação em cassete de uma reunião entre Lennon, McCartney e Harrison na sede da Apple Records. Na cassete, cujo conteúdo foi recentemente revelado, os Beatles discutem abertamente a possibilidade de lançar um disco ou um single novos por alturas do Natal, e até quantas canções cada membro contribuiria para o mesmo. Foi sol de pouca dura, um sinal de trânsito vermelho na carreira dos Beatles: não mais os quatro atravessariam aquela estrada juntos. Ou qualquer estrada que fosse.