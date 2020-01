27 de julho de 1996.

Oito dias após o pugilista Muhammad Ali levar a tocha dos Jogos Olímpicos no Estádio de Atlanta e assinalar a abertura oficial da edição 100 da era moderna das olimpíadas, o segurança Richard Jewell (Paul Walter Hauser), numa das rondas pelo Parque Centennial — a praça principal do evento na cidade —, depara-se com uma mochila suspeita, debaixo de um banco. Fazendo ouvidos mocos aos sucessivos apelos de que podia ser apenas mais um "falso alarme" e de que não se podia interromper o concerto dos Jack Mack and the Heart Attack, Jewell apressou-se a alertar as autoridades para chamarem a Brigada de Minas e Armadilhas. Não arriscou e cumpriu à risca as regras. E é por isso que quando foi confirmada a existência de material explosivo na mochila, foi possível evacuar a área, minimizar os ferimentos das vítimas e salvar imensas vidas.

Jewell tornou-se numa autêntica celebridade num ápice e o seu rosto invadiu noticiários. Apareceram propostas para escrever livros. O telefone não parava de tocar e uma secretária para atender as chamadas era um cenário bem plausível com todo o alarido em torno do seu ato altruísta. Porém, apenas três dias depois, o homem que era visto como autêntico paladino, passou de herói nacional a principal suspeito do FBI no atentado que fez mais de 100 feridos e causou duas mortes. E durante os três meses seguintes esteve sob um intenso escrutínio público, estimulado por uma cobertura incessante da imprensa e uma intensa vigilância inerente à investigação — bastante intrusiva — conduzida pelo FBI.

Título: O Caso de Richard Jewell Título Original: Richard Jewell Realizador: Clint Eastwood Argumento: Billy Ray Elenco: Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul Walter Hauser Data de Estreia: 2 de janeiro Duração: 129 minutos Rotten Tomatoes (críticos): 73% Rotten Tomatoes (audiência): 96%

O filme é baseado no livro ("The Suspect") de Kent Alexander e Kevin Salwen e num artigo de fundo da Vanity Fair, mas o argumento de Billy Ray (Capitão Phillips, 2013) não é sobre o bombista (o verdadeiro) por detrás do atentado. Jewell ainda é referenciado como o bombista de Atlanta, mas aqui a história é sobre quem é o homem que apareceu copiosamente nos jornais e foi dado como culpado sem que realmente o fosse. Eric Rudolph, um ex-militar, confessou ser o verdadeiro autor do ataque, tendo sido apanhado em 2003 — enquanto estava à procura de comida no lixo. Esteve cinco anos foragido nos bosques da Carolina do Norte e tinha planeado mais ataques. Em 2005, foi condenado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.

Ora, no final deste filme, há uma coisa que o espetador pode ter a certeza: de que não vai sair da sala escura sem ficar a pensar no terrorista motivado pela extrema-direita e sem esfregar a cabeça enquanto pensa na situação política norte-americana. Porque se é o país que permite — e nalguns estados até incentiva — os seus cidadãos a terem acesso ao porte de armas, é também o que indicia alguém como suspeito apenas porque este tem em sua posse (legalmente) um número considerável delas, é solitário e tem o "perfil" de.

(Aqui destaque para o casting, que é igualmente desconcertante; basta olhar para o foto real do homem que lhe dá nome ao filme e perceber que as semelhanças são quase tiradas a papel químico.)

Jewell é obeso, vive com a mãe (a veterana Kathy Bates desempenha o papel de forma exímia e conduz a cena mais emotiva de todo o filme) e rege-se por crenças que não abandona: a de que está cá neste mundo para servir, proteger os outros e de que as leis são para cumprir. Às vezes excede-se e deixa-se levar pelos trabalhos que vai arranjando — o filme mostra que levava demasiado a sério a sua função de agente de segurança de um campus universitário. Mas é apenas uma característica estranha e que não ajuda quando se é suspeito de um atentado terrorista. Dificilmente se pode culpar alguém só porque preenche os requisitos de outros estereótipos sem a devida verificação. Eastwood demonstra-o ao longo de quase duas horas. Esta é, aliás, a visão do cineasta de 89 anos — e não o esconde. É o que acredita e é isso que mostra.

O filme é cronológico, linear e não tem saltos temporais. (Ser um cineasta de eleição durante umas poucas de décadas permite certos luxos.) Logo nas primeiras cenas conhecemos Jewell 10 anos antes do atentado, numa altura em que o seu trabalho consistia em empurrar um carrinho cheio de material de escritório numa sala com vários cubículos duma firma de advogados em Atlanta. E é durante uma das suas distribuições de rotina que conhecemos aquele que virá a ser o seu representante legal e principal defensor na encruzilhada com o FBI e os media: o advogado Watson Bryant (Sam Rockwell). E é também nesta cena que aprendemos que Jewell é alguém trabalhador, dedicado, atento ao detalhe e que vasculha o lixo da única pessoa que não o trata mal ou desrespeita na firma — o que o leva a desencadear autênticos atos de generosidade não solicitados.

Watson Bryant não é só uma personagem real munida de um poster com a mensagem "Receio mais o Governo do que receio terroristas" no seu escritório. Representa também o lado humano que acreditou na inocência de Jewells desde o início das acusações — apesar de todos os comportamentos estranhos deste, que o deixam irado da cabeça. Não só porque as provas assim o diziam, mas também porque lhe perguntou "nos olhos" se ele estava de alguma forma envolvido no caso. Talvez o seguinte diálogo ajude a perceber a relação de ambos:

Bryant para Richard: "Agora és um herói nacional".

Resposta de Richard para Bryant: "Obrigado, sir. Mas eu estava só a fazer o meu trabalho".

Porém, verdade seja dita, Bryant não acreditou sozinho. Durante a jornada, a sua secretária, com sotaque do leste europeu, deu o seu contributo: "Do sítio de onde venho, quando o Governo diz que alguém é culpado de algo, é aí que sabemos que estão inocentes. Aqui é diferente?". Sam Rockwell já tem uma estatueta na bagagem e é aquele ator que por norma fica com o papel secundário dum filme com cheirinho a Óscares; o que não quer dizer que não esteja sempre preparado para fazer brilharete e roubar as atenções, como acontece neste filme. Ainda assim, este é daqueles papéis que vive mais do carisma do ator do que das linhas do guião que lhe dá vida.

créditos: O Caso de Richard Jewell

Contudo, para Jewell precisar de defesa, é porque é acusado de algo. E é nesta parte — ou melhor, com esta personagem — que o guião de Billy Ray tem ganhado alguma tração e críticas.

A personagem de Olivia Wilde é baseada em Kathy Scruggs, uma repórter que trabalhou para (que existiu de facto) o jornal Atlanta Journal-Constituition e que assinou a peça que dava Jewells como o principal suspeito do FBI no atentado. No fundo, a peça que deu início a todo o problema. É que Wilde dá vida a uma personagem da década de 90, mas difícil de construir nos nossos tempos, especialmente se tivermos em conta o movimento #MeToo. Numa cena aparece a praguejar com outras jornalistas da sua redação, noutra está a rezar para que o "autor do atentado seja alguém interessante", passando até por uma em que, embora não seja explícito, dá a entender que dormiu com o detetive do FBI a troco de informação privilegiada. Ou seja, alguém que é dona do seu nariz e que pouco se importa com aquilo que os outros pensam dela, mas que confirmou demasiado nas suas fontes e que não fez o trabalho de casa antes de se atirar de cabeça numa história que tinha grandes dimensões.

(De resto, o Atlanta Journal-Constituition, já veio contestar a maneira como o filme abordou o tema e representou a jornalista — falecida em 2001 — numa carta aberta ao realizador. Porém, a Warner Bros., isto é, o estúdio que produziu o filme, já veio afirmar que as alegações do jornal são infundadas e que as personagens estão representadas de acordo com várias fontes fidedignas. A própria atriz, Olivia Wilde — curiosamente filha de dois conhecidos jornalistas norte-americanos —, já veio defender a sua personagem, alegando que esta está a ser descaracterizada por um momento do filme. No Twitter, indicou mesmo que Kathy Scruggs "era uma mulher moderna e independente cuja vida pessoal não pode por em causa os seus feitos".)