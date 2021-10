De acordo com a organização, "durante cinco dias são esperados milhares de visitantes, para degustar o tradicional chícharo, disponível nas cinco tasquinhas disponíveis, mas também para conhecer o comércio e entidades locais, presentes nos cerca de 30 stands empresariais e de artesanato".

No que diz respeito ao programa cultural "na tenda das Noite do Chícharo estão já confirmados Sons do Minho, Julinho KSD, Dino D’Santiago, Fonzie, Xtinto, Dj Zanova e Dj Fifty".

Nesta edição, "uma das novidades será uma caminhada solidária, pelos trilhos e caminhos do lugar de Santa Catarina da Serra, onde o custo de inscrição se traduz num bem alimentar que, em parceria com a Conferência São Vicente de Paulo, será depois distribuído por famílias carenciadas da região2.

A iniciativa é promovida pela ForSerra - Associação Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra e Chainça e "comemora o dia da padroeira, Santa Catarina, e o próprio dia da freguesia de Santa Catarina da Serra, a 25 de novembro".

Para a edição de 2021, trabalham em conjunto cerca de 18 instituições e associações locais. O bilhetes já estão à venda online, assim como em estabelecimentos locais. Também serão vendidos à porta do festival durante o evento.

De recordar que o festival em formato presencial não aconteceu em 2020, devido à pandemia. No ano anterior, 2019, "foram vendidos cerca de 20 mil bilhetes, consumidas três toneladas de chícharos e duas toneladas e meia de bacalhau".

O Festival Gastronómico e Cultural "O Chícharo da Serra" acontece desde 2005 e tem "como principal objetivo a promoção, desenvolvimento e dinamização da freguesia de Santa Catarina da Serra, bem como o apoio às associações locais".