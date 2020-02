Kady trouxe uma letra de força e que homenageia várias mulheres que, infelizmente, já não estão cá para a ouvir. "Angela, Cesária ou Michelle / Diz-me, quem foi / Paulina, Maria, Grace ou Marielle". Mensagem forte que não passou numa interpretação pouco emotiva. Culpa de algum nervosismo? Fica um belíssimo tema da autoria de Dino D’Santiago e Kalaf Epalanga (Buraka Som Sistema).

Depois, “Não voltes mais” de Elisa Rodrigues. Assim fica difícil, n'é? Duas Elisas nesta edição e duas belas vozes. Temos dois amores, e em nada são iguais. Não temos a certeza de qual Elisa gostamos mais (bendito sejas, Marco Paulo).

Cláudio Frank ganhou um lugar nesta edição do Festival através de uma participação no programa “Masterclass”, da Antena 1, destinado a músicos ainda sem contratos editoriais. Trouxe “Quero-te abraçar”, acordou algumas ancas adormecidas, fez lembrar Matias Damásio e despediu-se com um "thank you". Obrigada.

Quem ligou de seguida não estranhe, não foi um momento Festival da Canção Kids. Foi real, foi “Mais real que o amor”. Tomás Luzia tem apenas 17 anos e estreou-se nos palcos no Festival da RTP. O convite veio do guitarrista Pedro Jóia. Pecou por se antecipar. Uma voz doce que poderia ter esperado mais uns anos até se atirar aos lobos (vulgo Fãs do festival).

A fechar Jimmy P, com um coro gospel e um tema que foi buscar o título a Mia Couto ("Estórias Abensonhadas", livro publicado em 1994). Queriam um Festival da Canção mais urbano? Aposta ganha.

Antes de se saberem o resultado das votações, o tradicional momento de homenagem. Recordou-se novamente Eduardo Nascimento, o primeiro cantor negro a representar Portugal na Eurovisão. Meses antes da sua voz se calar definitivamente, e quase cinquenta anos depois, em 2019 voltou a pisar o palco do Festival na companhia dos Cais do Sodré Funk Connection. "O Vento Mudou" ouviu-se mais uma vez no lugar que o celebrou.

Recorde-se que as pontuações dos 16 temas só serão conhecidos depois da final. A novidade, à la Eurovisão, visa, segundo a RTP, que "nem a audiência nem os jurados" fiquem "sugestionados no momento de pontuar na Grande Final". Pode ver ou rever todos os temas no 'site' da RTP ou na conta do Festival da Canção no YouTube.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate prevalece a escolha do público.

A final está agendada para o dia 7 de março e terá lugar no Coliseu Rondão Almeida, em Elvas. A cidade alentejana sucede a Guimarães e a Portimão, que acolheram a final do concurso em 2018 e 2019, respetivamente. A gala volta a ser apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim e escolherá o representante português na Eurovisão, que este ano será em Roterdão, na Holanda.

Ó Elvas, Ó Elvas, (final do) Festival da Canção à vista.