“Passe-Partout” (Bárbara Tinoco), “Medo de Sentir” (Elisa), ”Gerbera Amarela do Sul” (Filipe Sambado) e “Movimento” (Throes + The Shine) são as primeiras quatro canções finalistas da 54º. edição do Festival RTP da Canção.

A forma como os finalistas foram revelados, de forma aleatória, foi uma das novidades desta edição. As pontuações individuais só serão reveladas, tal como na Eurovisão, na grande final.

Conduzida por Tânia Ribas de Oliveira, que até se arriscou na cantoria, e Jorge Gabriel, a gala decorreu sem grandes surpresas ou novidades — já era altura de mexer ali no cenário, RTP. O formato, extra música, à quarta edição pós 'nova vida' do Festival já pedia um novo dinamismo na condução da emissão — RTP, não querem agarrar o público apenas durante as atuações? Esta que podia ser a semifinal mais forte, pelo número de intérpretes já conhecidos do grande público, soube a pouco.

A noite abriu com os MEERA a prometer um copo de gin. Mira, Mêra, Méra, por favor alguém do festival uniformize a forma de pronunciar o nome da banda cuja vocalista parece a descendência perdida de Cláudia Pascoal e Isaura (dica roubada ao Twitter). Aliás, Isaura foi mesmo uma das autoras do tema e a compositora, que recentemente revelou que foi diagnosticada com cancro da mama, não deixou de ser lembrada nesta gala por Inês Lopes Gonçalves.

Seguiu-se Filipe Sambado, com "Gerbera Amarela do Sul”. Sim, não era o Conan. Nem a Maléfica. Um tema que é ele próprio uma provocação ao festival, numa atuação que também não deixou de o ser. “O Dia de Amanhã”, o terceiro tema apresentado, fez-nos recuar no tempo com um Ian Mucznik a fazer lembrar António Calvário.

Bárbara Tinoco, num registo La La Festival da Canção Land, trouxe consigo dois pares de bailarinos e o impensável: juntar numa letra os nomes de Georges Méliès, Marcel Duchamp ou Django Reinhardt. Depois dela, os Blasted Mechanism (sim, eles ainda existem; sim, eles aceitaram participar no festival) com o único tema que se rebelou contra a língua portuguesa, mas que percebeu a fórmula eurovisiva.

Elisa não teve medo de sentir a música que trouxe, resultando o tema muito melhor ao vivo que o original divulgado em janeiro pela RTP. Uma surpresa que fez lembrar nomes como Jessie Ware e que despertou a curiosidade daqueles que, como nós, não a conheciam. Onde andavas tu, Elisa?