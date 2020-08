É ao som da música “Something in the Way”, dos Nirvana, que o trailer do novo filme se desenrola. Primeiro, há o barulho de fita cola a ser desenrolada, depois, surgem mensagens em Gotham City – todas adereçadas ao Batman. Quem as deixa é o “The Riddler”, interpretado por Paul Dano.

O novo protetor de Gotham é Robert Pattinson, cara conhecida das sagas “Harry Potter” e “Crepúsculo”, em que fazia parte do clã Cullen. Foi feiticeiro e vampiro, agora é o Cavaleiro das Trevas.

Quem também faz parte do elenco é Zoë Kravitz, como Catwoman; Jeffrey Wright, como o detetive “Jim” Gordon; John Turturro, como Carmine Falcone; Peter Sarsgaard, como Gil Colson, procurador de Gotham; e o jovem Barry Keoghan, como Stanley Merkel, parceiro de “Jim” Gordon.

O realizador do filme é Matt Reeves, conhecido por dirigir filmes como “Planeta dos Macacos: A Revolta” (2014) e “Planeta dos Macacos: A Guerra” (2017). No final do evento virtual DC FanDome, este sábado, dia 22, Matt Reeves disse que “The Batman” não será uma história sobre a origem do herói, mas que o filme começa numa altura em que tanto o vigilante como a Catwoman estão no início do desenvolvimento das suas capacidades. No trailer, destaca-se uma faceta mais sombria de Batman e de Bruce Wayne — a certo ponto, o herói a recorre à violência no combate ao crime e corrupção na cidade.

O filme é uma produção WarnerBrothers e as filmagens, adiadas pela pandemia da Covid-19, vão ser retomadas em setembro.

“The Batman” estará nos cinemas em outubro de 2021.