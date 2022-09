O Congresso dos Cozinheiros anunciou esta tarde, em Oeiras, qual o Melhor Pastel de Nata de 2022, com a Casa do Padeiro, localizada na Pontinha, em Lisboa, estabelecimento que nas última três edições tinha ficado no lote de 12 finalistas.

O pódio do concurso, que abrange apenas a zona da Grande Lisboa, fica completo com a Pastelaria Aloma, também em Lisboa, no segundo lugar e, na terceira posição, a Pastelaria Patyanne, em Castanheira do Ribatejo.

Entre os finalistas encontravam-se ainda a Padaria da Né, na Damaia, vencedor da edição de 2021, a Casa do Preto, em Sintra, o Choupanna Café, em Lisboa a Pastelaria Estrela Dourada, em Lisboa, a Pastelaria Fidalgo's, na Moita, a Pastelaria Fim de Século, em Benfica, a Pastelaria Pão de Mel, no Forte da Casa, a Pastelaria Viriato, em Odivelas, e a Santa Coina Confeitaria, na Coina.

O regulamento do concurso exige que os estabelecimentos participantes tenham fabrico próprio e estejam localizados na Área Metropolitana de Lisboa.