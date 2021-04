O famoso jogo dos banqueiros e investidores de trazer por casa terá novidades em breve. Pela primeira vez, nos mais de 85 anos da sua história, a Hasbro irá alterar todas as cartas da “Caixa da Comunidade” e convida os jogadores do Monopólio a votar nas suas alternativas.

Através de uma campanha digital, os fãs portugueses do jogo de tabuleiro Monopólio estão a ser desafiados para ajudar o “Mr. Monopoly” a atualizar as cartas da “Caixa da Comunidade” e a revelar qual a preferência nacional relativamente ao novo baralho.

“O mundo mudou muito desde que Monopoly se tornou um nome familiar há mais de 85 anos e, claramente, a comunidade hoje é mais importante do que nunca”, afirma o Chief Consumer Officer da Hasbro, Eric Nyman.

“Sentimos que 2021 era o momento perfeito para dar aos fãs a oportunidade de mostrar ao mundo o que a comunidade significa para eles, por meio de uma votação em novas cartas da Caixa da Comunidade. Estamos muito entusiasmados para saber quais as novas cartas que vão ser escolhidas”, acrescenta.

A votação decorre até 9 de abril no site criado para o efeito.

Entre as cartas que sairão de jogo está um clássico:“Segundo lugar no concurso de beleza”, que poderá ser substituída por outras com as seguintes mensagens: