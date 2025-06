Um livro:

Quem era esse homem que fez das desprezadas "humildade" e "mansidão" virtudes? Quem era esse homem que mostrou um Deus de compaixão e fez do amor ao inimigo uma beatitude? Era um filósofo, um profeta, hippie e feminista dois mil anos antes? O enigma ainda persiste 21 séculos depois: tantas representações e continuamos sem saber qual será a real. "Vida e Destino de Jesus de Nazaré", do historiador e teólogo Daniel Marguerat, oferece aos leitores um retrato de Jesus histórico. É um retrato não-devocional, não-doutrinário, apenas fruto de investigação histórica.

O SAPO24 publicou um excerto desta obra, que pode ler aqui. Na Feira do Livro, pode ser encontrada no pavilhão da Guerra e Paz.

Um evento na feira:

O Auditório Sul recebe esta segunda-feira, às 17h00, a apresentação do livro ''Fátima'', de Filipe Lá Feria.

Este livro reúne o libreto completo do espetáculo e fotografias de cena em todas as páginas. Também pode recordar uma conversa do SAPO24 com o encenador aqui.

Créditos: Inês Vales | MadreMedia

Uma entrevista:

A Bíblia é um livro religioso, mas não deixa de contar histórias de homens e mulheres. E, nessas, há também sexualidade e erotismo, em narrativas muitas vezes consideradas escandalosas. Para muitos um modelo, quando lida de forma literal a Sagrada Escritura traz episódios de patriarcas, profetas, reis de Israel, sacerdotes e outras grandes personagens que envolvem poligamia, incesto, prostituição, adultério e homossexualidade. Victor Correia deixou a doutrina de lado e faz uma interpretação crua de tudo isto.

Uma entrevista que pode ler aqui. Na feira do livro, a obra "Sexualidade e Erotismo na Bíblia Sagrada" pode ser encontrado no pavilhão da Guerra e Paz.