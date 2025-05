Introdução

Um dos motivos que me leva a escrever este livro é partilhar as informações e os exercícios, mas, acima de tudo, é desmistificar a onda crescente, que surgiu com o incremento das redes sociais, que associa todas as dificuldades, frustrações e contratempos ao famoso Mercúrio Retrógrado. Este trânsito planetário tornou-se quase uma explicação universal para os momentos de caos e confusão, especialmente no que diz respeito à comunicação, às tecnologias, às viagens e à desorganização. É fácil cairmos nesta narrativa, mas o que te quero mostrar é que ele é uma poderosa oportunidade de autoconhecimento e crescimento.

A primeira vez que ouvi falar de Mercúrio Retrógrado foi há mais de 15 anos, numa formação, num momento em que estava a fazer uma partilha pessoal. Um membro da formação disse-me: “Deve ter nascido com Mercúrio Retrógrado!” Desde aquele momento, a minha mente curiosa começou à procura daquilo que veio a ser a minha interação com este planeta, que hoje me é muito querido.

Ao longo dos anos, foram muitas as vezes em que me deparei com pessoas que me perguntaram se Mercúrio estava retrógrado, mesmo quando não estava. Este fenómeno reforça as minhas suspeitas de que esta responsabilização de Mercúrio Retrógrado por todos os males do mundo se enraizou no nosso imaginário coletivo. De facto, há algo de real na energia caótica que sentimos durante os períodos da retrogradação de Mercúrio. Contudo, posso dizer-te que não é algo a que devas resistir ou temer. Aliás, o meu intuito é ensinar-te como podes aproveitar cada Mercúrio Retrógrado como uma oportunidade única e como trabalhares com este trânsito astrológico para potenciares a tua vida. Depois de leres este livro, verás como encontraste um aliado, e não um inimigo.

“A astrologia é uma linguagem antiga, misteriosa e poderosa”,

já ouvi dizer. E é verdade. Existem inúmeras vertentes da astrologia. Aquela a que me dedico é a evolutiva, a que potencia o caminho do ser humano e a sua evolução. A astrologia não consiste em usar uma bola mágica, mas é a oportunidade de desenvolver uma compreensão maior sobre os condicionamentos e o potencial dos signos e dos planetas; é sobre aprender como podemos viver com mais consciência e, acima de tudo, pôr a teoria em prática; é uma ferramenta ativa que nos ajuda a navegar pelas complexidades da vida e da sua jornada evolutiva.

Mercúrio Retrógrado ensina-nos a pausar, a refletir e a reajustar, para vivermos o nosso potencial.

Se houve algo que aprendi ao longo do meu caminho é que pequenos fragmentos de conhecimento podem transformar vidas. Assim como a astrologia ajuda muitas pessoas a entenderem-se em níveis mais profundos, Mercúrio Retrógrado também pode revelar padrões escondidos que influenciam as nossas escolhas e até os nossos relacionamentos. É uma janela para o invisível – um lembrete de que até nos momentos de confusão há lições preciosas a ser aprendidas.

Este livro é um convite para explorares estas oportunidades e aprendizagens, para compreenderes Mercúrio Retrógrado e também para descobrires como é que ele pode ser uma ponte entre os teus desafios quotidianos e as oportunidades de restruturação e renovação. Afinal, a astrologia é uma das muitas linguagens do Universo, como a ciência, a música ou a matemática, que nos ajudam a interpretar o significado da vida e a alinharmo-nos com as forças que moldam a nossa jornada.

Espero que esta leitura possa trazer-te clareza e inspiração, que encontres neste livro explicações, mas também ferramentas práticas para viveres com mais autenticidade e harmonia, mesmo nos momentos em que tudo parece desafiante. Afinal, o Universo oferece-nos sempre o que precisamos, mesmo quando parece que nos está a desafiar.

A astrologia, muitas vezes, encontra-se entre a crítica e o fascínio. Acusada por alguns de falta de rigor científico, admirada por muitos pela sua capacidade de desvendar mistérios profundos da experiência humana, permanece uma linguagem intemporal que conecta o cosmos à alma humana.

Vivemos numa era em que a popularidade da astrologia explodiu, mas, com isso, também surgiram simplificações e exageros que obscurecem o verdadeiro poder desta antiga ciência. É fácil culpar Mercúrio Retrógrado por todos os nossos problemas – desde os emails que não chegam até aos mais variados tipos de discussões. Como qualquer ferramenta poderosa, Mercúrio Retrógrado só se torna um aliado quando o compreendemos verdadeiramente.

A astrologia, como linguagem do cosmos, não é uma solução mágica para os desafios da vida. Oferece-nos uma oportunidade para refletir, reorganizar e encontrar clareza. Mercúrio Retrógrado, em particular, é um convite para fazer uma pausa, rever projetos, para nos reconectarmos com ideias, refletir sobre as nossas relações e ouvir a nossa intuição. Não se trata de uma interrupção, mas de um momento para reequilibrar o que possa estar desalinhado.

É importante olhar para a astrologia com um equilíbrio saudável entre a lógica e a intuição. Como disciplina, evolui e adapta-se, mas as suas bases fundamentais permanecem fiéis ao seu propósito: ajudar-nos a navegar pela vida com mais compreensão e propósito. A astrologia não nos dá respostas absolutas, mas ilumina o caminho, mostrando-nos como e para onde olhar.

Este livro é para curiosos e até astrólogos experientes, na realidade, é para todos aqueles que sentem curiosidade sobre o impacto de Mercúrio Retrógrado na nossa vida e que desejam usar este conhecimento de forma prática e enriquecedora. Através de reflexões, exercícios e exemplos, mostrarei como esta fase aparente de “retrocesso” pode, na verdade, ser um período de grande avanço na nossa vida e no nosso desenvolvimento pessoal.

Espero que esta jornada através destas páginas te inspire a olhares para os céus com um olhar renovado, a encontrares significado nos ciclos da vida e a usares os momentos de pausa e revisão como oportunidades para o teu crescimento. Afinal, a astrologia não é apenas sobre os astros – é sobre nós e a nossa ligação com o Universo.

Que Mercúrio, o mensageiro dos céus, seja sempre, para ti, uma fonte de clareza, criatividade e inspiração, e que este conhecimento te ajude a viver mais alinhado com o teu potencial e sem medo de expressares a tua comunicação única.

CAPÍTULO 1

MERCÚRIO

E MERCÚRIO RETRÓGRADO

O mensageiro

do cosmos

Mercúrio não é apenas

um planeta. É a energia que

guia os nossos pensamentos,

as nossas palavras e conexões.

E, quando ele faz uma pausa, a

vida convida-nos a fazer o mesmo

e a escutar as mensagens

que tantas vezes ignoramos.

Se estás aqui, provavelmente, já ouviste falar de Mercúrio Retrógrado – aquele período tão frequentemente associado ao caos: às falhas tecnológicas, aos atrasos inesperados, aos mal-entendidos e às comunicações que simplesmente parecem não fluir. Para muitos, é uma fase a evitar ou a temer. No entanto, quero convidar-te a olhar para Mercúrio e para os seus movimentos de uma forma totalmente diferente.

Este livro não é apenas um guia sobre Mercúrio ou sobre o que fazer (ou evitar) durante o período em que Mercúrio está retrógrado. Trata-se de uma viagem de autoconhecimento e transformação, porque Mercúrio, enquanto Mensageiro Cósmico, não complica a vida – desperta-a. Ajuda-nos a desvendar os mistérios da mente, convida-nos a comunicar com autenticidade e desafia-nos a alinhar as nossas escolhas com a nossa verdade mais profunda.

O que me levou

a escrever este livro?

O facto de ter nascido com Mercúrio Retrógrado foi o detalhe que, desde cedo, constituiu o meu principal incentivo para estudar astrologia. Muitas pessoas acreditam que foi a Lua, pelo facto de ser autora e fundadora da primeira comunidade Moonlovers em Portugal, mas, de facto, foi Mercúrio o grande motivador. À medida que aprofundei os meus conhecimentos sobre este tema, percebi algo profundamente transformador: a forma como lidamos com Mercúrio Retrógrado reflete a forma como encaramos a vida.

Quem resiste ao movimento retrógrado tende, de igual forma, a resistir à introspeção e a não ouvir a sua intuição. Aqueles que se sentem perdidos no caos aparente esquecem-se de que é nas pausas que a alma encontra a verdadeira clareza.

Mercúrio ensina-nos algo essencial: o verdadeiro poder está na capacidade de adaptação, na reflexão e na reconexão. Este livro nasce deste entendimento e, por isso, é um convite para explorares o impacto de Mercúrio no céu e dentro de ti, na forma como pensas, comunicas e te conectas com o mundo.

Aqui, vais descobrir:

Como é que Mercúrio reflete a tua forma única de pensar, comunicar e criar ligações.

O verdadeiro propósito de Mercúrio Retrógrado – e porque é que este é um dos ciclos mais enriquecedores e transformadores do ano.

Ferramentas práticas para navegar nos períodos de Mercúrio Retrógrado com clareza, propósito e confiança.

Como canalizar a energia de Mercúrio para desbloqueares o teu potencial mental e construíres uma comunicação mais autêntica e poderosa.

O chamamento de Mercúrio

Mercúrio é movimento, mas também é pausa. Lembra-nos de que a vida está em constante mudança, mas que a mente precisa, por vezes, de abrandar para processar, curar e reorganizar aquilo que não foi resolvido.

É precisamente nestes momentos que Mercúrio Retrógrado surge como um convite à reflexão, à revisão e à reconexão. Mercúrio não é um vilão cósmico: é o arquiteto da transformação, da criatividade e também da manifestação. O seu propósito não é que nos frustremos, mas sim que despertemos e possamos viver o nosso potencial.

Como navegar neste livro

Concebi este livro para ser uma bússola na tua jornada com Mercúrio – não apenas no período em que está retrógrado, mas em todos os momentos em que precisas de introspeção, clareza e propósito.

O objetivo de cada capítulo é trazer equilíbrio entre conhecimento profundo e orientação prática; é possibilitar que as reflexões e as práticas simples se encontrem, de forma a teres clareza do quão impactante Mercúrio é e, acima de tudo, para que possas aplicar os seus ensinamentos no teu dia a dia.

A intenção é que aprendas a usar a energia de Mercúrio para converter desafios em oportunidades, transformando os retrocessos da vida em avanços significativos.

Vou partilhar contigo o maior número de informações para que tenhas consciência do significado do posicionamento de Mercúrio no teu mapa astral, no teu signo e na casa em que ele estava quando nasceste. Vou ainda ensinar-te a navegar pelos diversos signos e casas, para que possas aproveitar cada Mercúrio e Mercúrio Retrógrado da melhor forma, considerando todas as oportunidades possíveis.

Estas informações vão ajudar-te a ter uma compreensão mais profunda de ti e também a melhorar as relações interpessoais, sobretudo com as pessoas mais próximas.

A jornada começa aqui

Este livro é para os curiosos de Mercúrio Retrógrado, mas também para todos aqueles que desejam viver com mais intenção e autenticidade. Foi escrito para que vejam nos desafios uma oportunidade de crescimento e nos aparentes retrocessos um momento de reavaliação estratégica.

Convido-te a embarcar nesta viagem de autodescoberta com o coração aberto e a mente curiosa. Deixa que Mercúrio seja o teu guia, conduzindo-te para dentro de ti mesmo, para lá do óbvio e para um cosmos de possibilidades infinitas.

Mercúrio, conhecido como o Mensageiro dos Deuses, traz consigo a sabedoria das estrelas, traduzindo mensagens que nos conectam à nossa mente, à nossa alma e ao vasto cosmos que nos envolve. Quando entra no período retrógrado, convida-nos a olhar para dentro e a descobrir a verdade mais profunda – aquela que reside em nós.

Uma nova visão sobre Mercúrio Retrógrado

Para muitos, a simples menção a “Mercúrio Retrógrado” desperta reações imediatas: uns reviram os olhos, outros suspiram com frustração, enquanto muitos lhe atribuem todas as falhas tecnológicas, atrasos e mal-entendidos.

Porém, na comunidade Moonlovers, aprendemos a vê-lo de forma diferente, até mesmo com carinho. Chamamos-lhe “Mr. Fofinho”. Sim, é verdade! Não por ignorarmos os desafios que traz, mas porque compreendemos que, na sua essência, é um mestre de oportunidades. Quando algo “falha” durante o período em que está retrógrado, a sua intenção não é sabotar-nos. Na verdade, está a chamar a nossa atenção para algo que nos escapou: um padrão de relacionamento, um projeto que precisa de ser reavaliado e/ou uma desconexão interior que aguarda por um espaço de cura.

A desconexão interior: o espelho para o qual evitamos olhar

Vivemos grande parte da nossa vida em piloto automático. Seguimos rotinas, horários e responsabilidades, mas ignoramos as emoções reprimidas e escondemos de nós mesmos o que realmente nos incomoda. Mercúrio Retrógrado vem precisamente para colocar um espelho à nossa frente, através de situações e/ou pessoas, convidando-nos a olhar para o que, tantas vezes, preferimos evitar.

O que acontece quando ignoramos este convite? Sentimos desconforto e parece que o caos nos apanha de surpresa, mas a verdade é que Mercúrio está a prestar-nos um serviço. Sussurra-nos ao ouvido:

Olha para isto. Este padrão ainda está a prender-te.

Estas crenças já não te servem.

Esta situação precisa da tua atenção para poderes avançar.

Não comunicares de forma autêntica gerou esta situação!

Mercúrio Retrógrado é um presente cósmico, mesmo que, por vezes, o embrulho não pareça muito atraente. É isto que quero mostrar-te.

Os desafios como sementes de oportunidades

O que parece um desafio, durante o período de Mercúrio Retrógrado, pode ser, na verdade, uma semente plantada pela tua alma. Um voo atrasado, um email que se perde ou até uma falha no computador são pequenos sinais que pedem a tua atenção. Se te permitires olhar para lá da frustração, poderás encontrar uma oportunidade escondida:

Uma nova perspetiva.

Uma ideia transformadora.

Um encontro ou uma mensagem inesperada que pode mudar o curso da tua vida.

Imagina, por exemplo, que um atraso no trânsito te obriga a parar num café, onde conheces alguém que te inspira ou que te traz uma resposta que procuravas. Imagina um voo que se atrasa e conheces o amor da tua vida. Estes “desvios” são formas de o Universo te realinhar com o que precisas, mesmo que inicialmente te pareçam contratempos.

A verdadeira intenção de Mercúrio Retrógrado

Quando digo que Mercúrio Retrógrado é como um GPS cósmico, não o faço de forma leviana. Efetivamente, é o mecanismo que nos obriga a corrigir a rota, a parar e a reavaliar o caminho.

Durante este período, Mercúrio convida-nos a:

Rever: Que escolhas precisam de ser reavaliadas?

Reorganizar: Que aspetos da nossa vida precisam de uma ordem nova?

Reconectar: Como podemos alinhar-nos mais profundamente com a nossa verdade?

Longe de ser um período de falhas, Mercúrio Retrógrado é um momento de ajuste – é uma pausa estratégica para realinharmos a nossa mente e o nosso coração. Pede-nos que escutemos a nossa voz interior e pergunta-nos:

Que crenças estão a limitar o teu potencial?

Que emoções reprimidas precisam de ser libertadas?

Que ajustes podes fazer para te aproximares da tua essência?

Mercúrio e as emoções

Costumo dizer à comunidade Moonlovers: “Se sentes que te puxaram o tapete, talvez ele nunca tenha estado devidamente arrumado.” Este é o poder de Mercúrio Retrógrado: revela o que está escondido, desde emoções reprimidas a padrões que precisam de cura.

Quando escolhemos acolher o que surge, em vez de resistirmos, transformamos a frustração em crescimento. Mercúrio convida-nos a explorar:

Que temas continuam a repetir-se na tua vida?

Que situações precisam de cura para que possas seguir em frente?

O que é que a tua alma está a tentar comunicar através dos desafios?

CONVITE

Aceitas aprender comigo?

Mercúrio Retrógrado não é um castigo, é um convite. Um convite para parares, refletires e te alinhares com o teu propósito mais autêntico. Pede-te que abraces o caos aparente como uma oportunidade para crescer.

Quando abres o teu coração e acolhes os desafios como presentes, algo mágico acontece:

O atraso transforma-se em clareza.

O caos torna-se ordem.

O desafio transforma-se em crescimento.

Neste livro, tens a oportunidade de ver Mercúrio com novos olhos: como um amigo cósmico que te guia, te desafia e te ajuda a crescer. Por isso, da próxima vez que Mercúrio bater à porta, pergunta-te:

Estou pronto para abrir o presente que ele traz?

“As asas de Mercúrio são tuas. Deixa que ele te guie na direção da cura, da evolução e de um novo voo.”

Este é apenas o começo da tua jornada com Mercúrio. Nos capítulos seguintes, vais descobrir como é que ele atua no teu mapa astral, como é que os seus ciclos podem ser usados como ferramentas de evolução e como é que cada Mercúrio Retrógrado pode tornar-se um trampolim para o teu crescimento.

Respira fundo, abre o coração e permite que a energia do Mensageiro te guie. A tua transformação começa aqui.