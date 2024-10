'Fundo' é um espetáculo que promete uma experiência sensorial do início ao fim, arrepios e memórias constantes. "O Na gaveta prima por trazer ao espectador mensagens de extrema importância através da arte, linguagem universal", referiu Rita Coelho, responsável pelo projeto, em comunicado enviado a SAPO24.

O 'Fundo' traz a Saúde Mental como protagonista, sendo esta o motor ao equilíbrio do ser e do estar. A quem o interpreta traz a responsabilidade de fazer sentir o público. Ao espectador, traz uma mensagem de esperança que tocará, sem dúvida, o ponto mais profundo da alma, referem.

No palco, dá-se uma procura pela identidade própria no meio da solidão, do medo e da incompreensão. Com uma atmosfera intimista, a peça conduz o espectador a um universo particular onde a música, a dança e o teatro podem ser simultaneamente cura e ameaça.

'Fundo' é a terceira produção do projeto 'Na Gaveta', que dá corpo a ideias guardadas na gaveta, que por mais tímidas ou inimagináveis que possam parecer, agarram um lugar no mundo da cultura, aos olhos dos espectadores.

O espetáculo começa às 21h30, no Multiusos da Areosa, no Porto. A entrada é gratuita e a reserva deve ser feita através das redes sociais do projeto 'Na Gaveta', cuja página de Instagram está disponível aqui.