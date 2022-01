Foi logo a abrir 2022, no dia 1 de janeiro, que estreou esta retrospetiva especial do universo em torno do feiticeiro mais famoso do planeta. A reunião — em tudo semelhante à de “Friends” e disponível na HBO Portugal — serviu para juntar Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson (e outros membros do elenco dos oito filmes de Harry Potter) pela primeira vez, numa jornada de regresso a Hogwarts para comemorar o aniversário do lançamento do primeiro filme, “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, lançado há 20 anos.

Este foi o mote ideal para convidar Wandson Lisboa, personalidade conhecida dos internautas portugueses pelo seu humor, a participar e a juntar-se à conversa animada do episódio de hoje. Tópicos em discussão? Vários e uns mais polémicos do que outros. Dos amores nos bastidores durante a rodagem dos filmes à química amorosa entre os elementos mais novos do elenco, passando pelo “cancelamento” de J.K. Rowling (que não marcou presença na reunião…), a conversa cobriu um pouco de tudo.

Por fim, Wandson (que desenhou João Dinis, Mariana Santos e Miguel Magalhães durante a gravação do episódio) falou ainda sobre o seu mais recente projeto “iMLOVE”, série da RTP Play, a qual protagoniza ao vestir a pele da personagem Leandro — e em que, entre outras coisas, explica a diferença entre um “beijo técnico” e um “beijo normal”.