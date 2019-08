É essencialmente isso o que fazem os Prophets of Rage: resgatam as canções do passado para poder construir um futuro melhor, um futuro onde a sua mensagem revolucionária já não tenha que fazer sentido porque a revolução já se deu. Até lá, terão que erguer bem alto os seus punhos – foi assim que entraram em palco, com dezenas de pessoas a replicar imediatamente o gesto. Terão que entoar, a plenos pulmões, canções como a que lhes dá nome: 'Prophets of Rage', dos Public Enemy, que de imediato levou à loucura generalizada – copos de cerveja pelo ar, camisolas voando ao vento, poeira muita a subir rumo aos céus.

As palavras não podiam ser mais diretas, e as imagens também não; a dada altura, Tom Morello vira a sua guitarra e é possível ver um sinal de proibição a enfeitar uma cruz suástica, ali colado. A mensagem é a mais básica e a mais verdadeira: «as pessoas têm que se unir». Unir, transformar, e se for preciso disparar, como simulado por Chuck D a meio da bateria-metralhadora de 'Made With Hate', um dos poucos temas originais que se escutaram esta noite.

Musicalmente falando, o concerto não tinha como correr mal. A técnica de Morello, que faz da guitarra uma verdadeira mesa de scratch, continua impressionante. Commerford foi rei e senhor do baixo e do groove, Wilk mostrou uma pujança invejável lado a lado com DJ Lord, e o vozeirão de Chuck D continua temível, lado a lado com o flow mais anasalado de B-Real. Nem uma viagem ao mundo do medley hip-hop, quando os Prophets of Rage fazem uma pausa no ativismo para recordar temas mais festivos como 'Insane in the Brain', dos Cypress Hill, e 'Jump Around', dos House of Pain, afastou os roqueiros mais acérrimos.

De uma homenagem sentida a Chris Cornell, que tocou com estes três Rage Against the Machine nos Audioslave (a canção escolhida foi 'Cochise' e não teve vocalista; Morello impeliu o próprio público a cantá-la), passa-se para 'Bullet in the Head' (com Morello a tocar com os dentes), 'Bulls on Parade' (com direito a introdução ambient) e 'Killing in the Name' (com um toque ligeiro de 'Fight the Power' ao início). Seria este o final programado, de acordo com os alinhamentos de concertos anteriores dos Prophets of Rage, mas ainda houve tempo para uma surpresa (para além do slogan 'Façam Portugal Enraivecer Novamente', que por esta altura foi sendo exibido no palco); 'Bombtrack', que deixou ao rubro um público que estava conquistado ao início. Tom Morello dixit: Portugal «tem sido muito bom para as nossas bandas». Bem, as suas bandas têm sido muito boas para o Mundo. Estamos quites.

Naquele que foi o último dia do EDP Vilar de Mouros, os britânicos Gang of Four ainda tentaram, ao final de tarde, fazer esquecer que à mesma hora se jogava um Benfica x FC Porto, mas praticamente sem sucesso. Longe vão os tempos em que a banda era uma das mais frescas e interessantes dentro do pós-punk, através de álbuns como “Entertainment!”, de 1979, e através da mesma ideologia marxista dos Prophets of Rage (mas mais subtis).

Hoje em dia, os Gang of Four servem sobretudo como forma de Andy Gill, guitarrista da banda e único membro original da mesma, mostrar que ainda não está pronto para a reforma – e o que sofre são as boas memórias. Se é mau escutar 'I Love a Man in a Uniform' sem o coro gospel que lhe dá charme na versão de estúdio, é absolutamente confrangedor ouvir 'Damaged Goods', o maior dos seus clássicos, ser tão mal tocado. Os problemas de som, com Gill a reclamar por várias vezes com o seu roadie, também não ajudaram...

O fecho pertenceu aos Gogol Bordello, que após a revolução dos Prophets of Rage aproveitaram para dançar um bom bocado (já dizia Emma Goldman que, se não se pode dançar, não vale a pena tomar parte numa revolução). A banda norte-americana transformou o recinto num enorme bailarico, recorrendo a um punk rock de matriz cigana onde cabem ritmos e sons do ska, da polka, da folk, e a temas como 'Not a Crime', 'Immigrant Punk' e 'Wanderlust King', com o vocalista Eugene Hütz a dedicar-se a um lento striptease à medida que o espetáculo avançava. Mesmo que muito disto nos soe já datado e sensaborão (2005 já lá vai...), a certeza é uma: nunca ninguém não dançou 'Start Wearing Purple', com Hütz a celebrar no meio do público, como é seu apanágio.

O EDP Vilar de Mouros regressa em 2020, e já há datas: 27, 28 e 29 de agosto.