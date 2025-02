Esta é uma iniciativa inovadora que tem como objetivo promover práticas mais responsáveis na atividade diária dos teatros a nível europeu, refere a sala de espetáculos em comunicado.

O Theatre Green Book nasceu como um movimento coletivo entre produtores de teatro no Reino Unido, que rapidamente saltou fronteiras ao apresentar-se hoje como uma rede global. Atualmente, o projeto conta com o apoio de nove teatros de sete países, que funciona como uma verdadeira "rede de redes". Este movimento inspira comunidades locais e internacionais ligadas ao teatro a adaptarem os seus princípios orientadores, respeitando as especificidades das suas práticas culturais, mas sem nunca perder de vista o objetivo maior: um planeta mais sustentável.

O Green Book resume-se no facto de se tratar da primeira ferramenta de auto-certificação de sustentabilidade no teatro. Esta ferramenta permite que as organizações, independentemente da sua dimensão, monitorizem e acelerem o progresso rumo à neutralidade carbónica. Além disso, incentiva organizações culturais a reimaginarem as suas produções artísticas, operações diárias e estruturas físicas, sempre com o foco em reduzir consideravelmente as emissões de carbono.

Com este apoio, o CCB compromete-se a transformar as suas produções artísticas, as suas operações e o seu edifício para alcançar a meta de zero emissões líquidas até 2030.