A um mês da grande final do Festival Eurovisão da Canção, a organização revelou esta quinta-feira o tema principal do evento e as primeiras imagens dos preparativos na Altice Arena, em Lisboa.

Os preparativos para os espetáculos em torno do Festival da Eurovisão já começaram na Altice Arena, em Lisboa, onde se realizarão as duas semifinais (8 e 10 de maio) e a grande final (12 de maio). As imagens são de Ola Melzig, Chefe de Produção do evento.











A partir desta quinta-feira é também possível escutar o tema principal da banda sonora original criada para o Festival Eurovisão da Canção 2018. Numa nota enviada aos jornalista, a estação pública explica que dirigiu o convite a sete compositores portugueses de várias áreas musicais "para, a partir da narrativa do ESC Lisbon 2018 e da respetiva imagem gráfica, criarem uma banda sonora original, constituída por várias peças ajustadas às necessidades tanto dos programas de televisão, como dos vários eventos paralelos que decorrem na cidade". O tema escolhido foi o apresentado por Luís Figueiredo, o músico responsável pelo arranjo de cordas da canção de Salvador Sobral. Luís Figueiredo é o autor, diretor e produtor musical da banda sonora, António Lourenço é o maestro, a execução é da Orquestra Filarmónica das Beiras, a gravação e misturas é da responsabilidade Rui Guerreiro e Luís Figueiredo e a produção executiva é da Viagens a Marte para a RTP. Oiça aqui: Partilhar