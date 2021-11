Depois de no ano passado ter sido reduzido a uma versão virtual, o Óbidos Vila Natal abre de novo portas no dia 30 de novembro, para uma “edição especial, com algumas restrições relacionadas com a pandemia e com algumas novidades”, afirmou o administrador da empresa municipal Óbidos Criativa, organizadora do evento.

Em ano de pós pandemia, o evento vai alargar-se a toda a vila, para evitar aglomerados, e privilegiar “a venda de bilhetes 'on-line', a um preço mais baixo (50 cêntimos mais barato) que os praticados nas bilheteiras, para evitar que as pessoas se concentrem em filas”, explicou Alexandre Ferreira.

Ainda ao nível da bilhética, a organização optou este ano por “diferenciar os preços consoantes sejam dias da semana, fins de semana ou feriados”, por forma a que a afluência de visitantes seja menos concentrada aos sábados e domingos.

“A maior pista de gelo natural de todas as edições, com 300 metros quadrados” é outra das novidades da 15.ª edição do evento, que este ano volta a contar com um roda gigante à entrada da vila, uma rampa de gelo também de dimensão superior às das edições anteriores, um comboio de Natal que passará com um túnel com iluminação a simular o céu estrelado, um carrossel e outros equipamentos de diversão.

No que respeita à animação, a organização promete um conjunto de espetáculos de companhias estrangeiras, entre as quais uma companhia de bailado russa e um mágico de Itália.

Neste capítulo, a organização volta também a apostar “no envolvimento da comunidade local”, integrando no programa espetáculos realizados por grupos da comunidade local, disse Alexandre Ferreira.

Um programa de animação de 34 dias que, segundo o presidente da Câmara, Filipe Daniel, “atraiu nas primeiras 14 edições um milhão e meio de visitantes”, com uma média de 140 a 150 mil pessoas por ano a entrar no recinto.

De acordo com o autarca, o evento movimenta ainda cerca de 200 trabalhadores contratados especificamente para a montagem e animação do certame, que conta este ano com um orçamento superior a 200 mil euros.

“É o evento com o maior orçamento, mas também aquele que maiores receitas de bilheteira gera”, disse Alexandre Ferreira, estimando que nesta edição volte a registar-se “uma grande afluência de público, gerando mais valias também para a região, sobretudo para a hotelaria dos concelhos das Caldas da Rainha, Óbidos e Bombarral”.

Além das preocupações de sustentabilidade, o Óbidos Vila Natal pretende tornar-se num evento “o mais inclusivo possível”, reservando a organização parte dos convites para instituições de solidariedade social que trabalhem com crianças carenciadas.

O evento é de entrada gratuita para crianças até aos 3 anos e, nos dias de semana, para os munícipes do concelho de Óbidos, no distrito de Leiria.