“Acho que é uma obra bonita, muito atraente. As pessoas que passam por aqui tiram muitas fotografias e também é uma obra que vai ser muito recordada pelos mais novos, que terão uma ideia de quem é o homem retratado, o que fez por Cabo Verde”, entendeu José da Luz.

O artista português foi convidado pelo projeto comunitário Xalabas di Kumunidadi, implementado pelas associações cabo-verdianas África 70 e Pilorinhu e financiado pela delegação da União Europeia em Cabo Verde.

Zelito Fernandes, morador em Achada Grande Frente, também é secretário da Associação Pilorinhu, que disse tem como lema “Cabral como unificador dos povos”.

“Há muita história que as pessoas precisam conhecer, porque nas escolas não se ensina quem é o verdadeiro Amílcar Cabral. Isso é conseguido através de pesquisas”, disse Fernandes, que destacou ainda a resistência da escultura no mural do liceu de Achada Grande Frente.

“É muito interessante, é uma obra duradoura, e o mais interessante também é que foi feita numa escola, o que vai fazer as crianças interessarem-se mais pela figura e pela história de Amílcar Cabral”, perspetivou o jovem morador.

Para Mariangela Fortuno, coordenadora do projeto Xalabas di Kumunidadi, a ideia de convidar Vhils sempre foi um desejo do programa de arte urbana, que já trouxe a Cabo Verde artistas como Nemo’s (Itália), Paula Plim (Brasil), Finok (Brasil-Espanha), Ananda Nahú (Brasil), Falko One (África do Sul), Bankslave (Qénia), Dreph (Reino Unido).

A coordenadora disse que o projeto pretende resgatar a autoestima da comunidade e das pessoas e reconhecer as potencialidades existentes “que às vezes ficam um bocadinho escondidas atrás dos problemas sociais e económicos que o bairro enfrenta”.

“É um bairro pobre, problemático, mas ao mesmo tempo com muitas potencialidades. E a arte urbana serve também para isto, para mostrar as oportunidades e criar uma nova oferta, uma nova razão para vir a Achada Grande Frente”, salientou.

Durante uma semana, em outubro, Vhils e a sua equipa participaram em residências urbanas, tendo mesmo ficado a morar por esse período em casas locais.

A ideia, segundo Mariangela Fortuno, é os artistas conhecerem o meio, o país, o bairro e as pessoas. “Há uma troca de ideias sobre a identidade do local”, reforçou, dizendo que retratar Amílcar Cabral foi algo de “extrema importância”.

A coordenadora do Xalabas disse que a programa já tem visibilidade nacional e alguma internacional, mas que o carimbo do Vhils já está a projetar ainda mais o projeto.

Mariangela Fortuno referiu que o Vhils usa uma técnica muito particular de escultura com martelo elétrico, que deixou as pessoas muito surpreendidas, sendo que muitas não percebiam porque é que ele estava quase “a estragar” a parede.

“Só quando o trabalho foi concluído é que as pessoas começaram a perceber realmente o quão esta obra pode ser linda. É um tipo de trabalho que pode até parecer bruto, feito com martelos elétricos, mas depois dá um resultado de uma expressividade única”, notou a responsável.

Além da cidade da Praia, Vhils esculpiu numa parede em São Vicente a imagem da falecida cantora cabo-verdiana Cesária Évora.

Alexandre Farto (Vhils) nasceu em Lisboa, em 1987, terminou os seus estudos de Arte em 2008, em Londres, tendo iniciado a atividade como artista urbano em 1998, com a pintura de muros e comboios, na margem sul do rio Tejo.