Trabalhos de pintura, desenho, escultura, vídeo e instalação de artistas como Malangatana, Xanana Gusmão ou o atual ministro da Cultura de Cabo Verde preenchem uma exposição sobre o mundo lusófono, que abre quarta-feira ao público, em Lisboa.

“Frente.Verso.Inverso” é o nome da mostra com arte contemporânea dos países de língua portuguesa que abre ao público, na quarta-feira à tarde, na galeria de exposições da sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e que conta com obras do antigo Presidente da República de Timor-Leste Xanana Gusmão, do atual ministro da Cultura de Cabo Verde, Abraão Vicente, e de Malangatana.

Entre os 54 artistas contemporâneos de língua portuguesa contam-se a brasileira Adriana Varejão, que já expos na Bienal de S. Paulo, na Tate Modern, em Londres, e no MoMa, em Nova Iorque, a artista plástica e performer Rita GT, a única portuguesa patente na Bienal de Lagos (Nigéria), em 2017, o escultor moçambicano Alberto Chissano, e o escultor pintor e desenhador português Ângelo de Sousa.