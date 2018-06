“Roy Lichtenstein e a Pop Art” dá título à nova exposição apresentada no âmbito da 8.ª edição do projeto “A Arte chegou ao Colombo”, e tem inauguração oficial marcada para as 11:00, podendo ser visitada pelo público a partir dessa hora.

As obras de Roy Lichtenstein (1923—1997) serão mostradas em quatro secções organizadas cronologicamente: “Pop”, “Paisagens”, “Homenagens” e “Cartazes”.

Um dos criadores do movimento Pop Art, Roy Lichtenstein, transformou imagens da cultura popular e de massas provenientes da publicidade, da banda desenhada e do quotidiano.

“Crying Girl”, “Whaam!” e “As I Opened Fire” são alguns dos trabalhos mais emblemáticos do espólio do artista, que vão poder ser vistos até setembro, no Centro Comercial Colombo.

Influenciado pela cultura de massas e pela emergente sociedade de consumo, Roy Lichtenstein foi um dos artistas mais inovadores da segunda metade do século XX, tendo atingido o maior reconhecimento na década de 1960.

As suas obras constam no ‘top’ das mais valiosas vendidas em leilões de arte em todo o mundo, tendo o seu recorde atingido os 165 milhões de dólares, com a obra “Masterpiece”.