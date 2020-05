Como primeira sugestão da agenda de hoje temos uma sessão de declamação de poesia pelos atores do Clube dos Poetas Vivos.

Esta é uma iniciativa realizada em parceria pelo Teatro Nacional D. Maria II e pela Casa Fernando Pessoa desde 2016 — e é agora apresentada numa versão online e semanal, que acontece todas as terças-feiras, às 17:00, ao vivo no Instagram do D. Maria II.

A sessão de hoje, no âmbito do tema "Poesia & Feminismo", conta com intervenções dos atores António Fonseca, Beatriz Maia, Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Joana Pialgata, Romeu Costa e Rui M. Costa.

O Clube dos Poetas Vivos terá novas sessões até ao final de junho.

Continuamos com mais sugestões?

Exposições

“Right Now”

A que horas: Às que o leitor desejar, as obras já estão disponíveis no site.

Onde: No site da Galeria Underdogs, que pode ser consultado aqui.

Nota: A Galeria Underdogs desafiou 34 artistas nacionais e internacionais a criarem uma obra que refletisse o seu confinamento, assim como o contexto atual provocado pelo novo coronavírus, utilizando apenas os materiais que tivessem em casa. Entre os artistas que participaram, encontram-se Vhils, Wasted Rita, Ernest Zacharevic, Clemens Behr e muitos mais. Se está curioso, passe os olhos por esta exposição online.

Conversas

“Os ciganos não se querem integrar?”

A que horas: 21h30

Onde: No Facebook ou instagram da Academia Cidadã

Nota: Na terceira terça-feira de cada mês, a Academia Cidadã lança uma pergunta baseada num preconceito ou estereótipo para debater nas “Conversas #nunca mais". No debate de hoje, a academia, representada por Francisco Venes, vai estar à conversa com a ativista Maria Gil, para discutir o que é a “integração” de uma comunidade “que continua a ser vista como não portuguesa”. A conversa “Os ciganos não se querem integrar?” será feita via Zoom — se quiser participar, clique aqui — e será transmitida no Facebook e Instagram da Academia Cidadã. Para saber mais informações, clique aqui

Concertos

“Video Letters”

A que horas: Às que o leitor desejar, os vídeos já se encontram disponíveis.

Onde: No Instagram dos Best Youth

Nota: A banda do Porto Best Youth criou uma série semanal de atuações, denominada “Video Letters”, onde partilha as suas versões de várias obras musicais. Já se partilhou “video letters” de músicas de Whitesnake, Neil Young, Smashing Pumpkins, Tame Impala e muitos mais. Por vezes, há convidados a participar e o último foi David Fonseca.

__________

Tom Gaebel & His Orchestra

A que horas: 19h00

Onde: Na página de Facebook da Gulbenkian Música, assim como no site da fundação Calouste Gulbenkian, que pode ser acedido aqui.

Nota: A união entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a European Concert Hall Organisation resultou na transmissão de mais um concerto, o de Tom Gaebel e sua orquestra. Se não quer perder este momento, não se esqueça: o espetáculo começa às 19h00.

Espetáculos

“Só de Passagem” — Espetáculo de Stand up Comedy

A que horas: Às que o leitor preferir. O espetáculo já está disponível.

Onde: Canal de YouTube de Por falar Noutra coisa, que pode ser acedido aqui.

Nota: O humorista Guilherme Duarte, que também escreve crónicas de humor para SAPO24, disponibilizou na sua conta de YouTube o seu segundo espetáculo de stand up a solo, “Só de Passagem” — que foi aos palcos nacionais e internacionais em março de 2019. A arte, a vida, a religião, as inseguranças e o medo são alguns dos temas abordados neste stand up, onde a mensagem é simples: dado que estamos só de passagem, resta-nos rir. E não se preocupe, Guilherme Duarte faz questão de frisar que “não, não é um espetáculo de autoajuda”.