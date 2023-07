O Coletivo 284 e a P55 associaram-se num projeto que traz a internet para o real (ou offline) com uma exposição que junta 26 artistas e 78 peças de pintura, escultura, fotografia e serigrafia. Daqui resulta uma mostra da arte contemporânea que se vende em Portugal.

O que propõem é "uma experiência revolucionária no mercado da arte, combinando o mundo virtual e o mundo real e que proporciona aos amantes da arte uma forma única e atualizada de comprar obras, explorando o melhor dos dois universos".

A exposição conta com peças dos acervos das duas galerias, com a particularidade de algumas, as que integram as coleções da P55, normalmente só estarem disponíveis online já que é essa missão da plataforma.

Agora estão reunidas no mesmo espaço peças de nomes como Júlio Pomar, José de Guimarães, Cargaleiro, Malangatana, Francisco Vidal, Chichorro, Luis Carballo, Matthias Contzen, Clara Afonso, Paula Gouveia, Inês Gato ou Fiumani.

Já agora uma particularidade: um destes artistas, Filippo Fiumani, tornou-se nas últimas semanas um rosto reconhecido um pouco por todo o mundo, já que é um dos atores na série Rabo de Peixe disponível na Netflix. Fiumani tem vindo a desenvolver o seu trabalho nas artes plásticas apresentando peças a partir materiais reconfigurados.

A curadora Adriana Scartaris projetou uma exposição num cenário híbrido em que, nas suas palavras, "a arte encontra a tecnologia, os fios invisíveis do virtual entrelaçam-se com a solidez dos pigmentos e materiais que dançam na tela".

O objetico é combinar os dois mundos e extrair a sinergia entre o “online” e o “offline”. Os visitantes têm a oportunidade de explorar virtualmente o acervo da 284 Gallery na plataforma P55 e, ao mesmo tempo, visitar fisicamente a galeria para contemplar as obras selecionadas.

Este foi o primeiro fim de semana de exibição mas a exposição pode ainda ser visitada nos dias 7, 8 e 9 de julho, entre as 14 e as 19 horas no espaço do Coletivo 284, situado na Rua das Amoreiras, no número 72A, em Lisboa. A entrada é gratuita.