Em comunicado, a Casa da Arquitetura, responsável pela organização e produção da iniciativa, referiu que houve um aumento na ordem das seis mil visitas em relação a 2017, elevando nesta edição o número para 31.768.

O Terminal de Cruzeiros de Leixões voltou a ser, pela terceira vez consecutiva, o espaço mais procurado, com 5.553 visitas.

Nos espaços mais visitados inserem-se ainda o Mosteiro da Serra do Pilar, com 2.673 visitas, e a Casa da Arquitetura/Real Vinícola, com 1.969.

A Torre Altice, com 1.912 visitas, a Câmara Municipal do Porto, com 1.196 visitas e o Clube Fenianos Portuenses, com 1.125 visitas, também estiveram na lista dos espaços mais visitados.

Quanto aos espaços industriais, as Caves Cockburn's foram as mais procuradas, com 613 visitas, seguindo-se a Super Bock Casa da Cerveja, com 465, e os Silos de Leixões, com 452.

O programa desta edição dedicou-se à arquitetura industrial e procurou refletir "a vontade de mostrar espaços ligados ao trabalho", de forma "a contrariar a estigmatização da indústria" e demonstrar "o papel que tem no desenvolvimento da cidade", afirmou, no comunicado hoje divulgado, o diretor-executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio.