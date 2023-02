A série tem a particularidade de ter sido filmada na Galiza e em Portugal e conta no elenco com várias caras conhecidas dos portugueses, nomeadamente Pêpê Rapazote e Soraia Chaves.

Os novos episódios continuam a acompanhar a história de Nando (Jorge Lopez), um ambicioso galego que depois de ganhar uma competição de boxe amador vê-se no meio de uma enorme salganhada que termina com a apreensão de um semissubmersível com três toneladas de droga na Galiza.

Pequena nota que certamente dará outro sabor especial ao episódio: o Miguel Magalhães, o João Dinis e a Mariana Santos estiveram no evento de promoção aberto aos media e aproveitaram para conversar um bocadinho com os protagonistas!

No entanto, o episódio do podcast não se fez só desta produção luso-espanhola, pois houve espaço para recordar as várias gerações de "Morangos com Açúcar" - série que vai voltar e apresentar-se ao mundo inteiro via Prime Video - e falar de:

PS: Estes últimos dois filmes são portugueses e aproveitamos a dica para recordar o episódio do nosso podcast que contou com a presença do ator Francisco Beatriz, um dos protagonistas de "1618".