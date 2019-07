A exposição “Art in Motion - Video art from Portugal” integra-se numa série de sete mostras públicas que a SJM está a promover até outubro, no âmbito de um festival de arte internacional lançado este ano pelo Governo da região.

Com curadoria de Paulo Corte-Real, a mostra reúne 17 peças de artistas portugueses com "diferentes formações e percursos", mas com o traço comum de terem adotado o vídeo "como meio de expressão" artística.

Durante o mês de agosto, João Pombeiro, Rui Calçada Bastos e Rodrigo Oliveira vão ter vídeos da sua autorias exibidos em diferentes locais da SJM: hotel Grand Lisboa, hotel Lisboa, casino Jai Alai Oceanus e Ponte 16 (Sofitel).

Com o apoio das concessionárias e subconcessionárias de jogo, o festival Arte Macau prolonga-se até outubro e quer afirmar-se como uma nova marca cultural internacional.

A organização prometeu transformar os 'resorts' integrados, consulados (entre os quais o de Portugal) e alguns espaços públicos em 'galerias' de arte, juntando mostras de arte de artistas ocidentais e chineses.

Um dos destaques da programação em julho é a 2.ª Exposição Anual de Artes entre a China e os países de língua Portuguesa, para a qual foram convidados a expor artistas chineses, macaenses e portugueses, em vários locais da cidade.

Para o evento foram também convidados curadores, artistas, especialistas e académicos para realizarem criações artísticas, palestras e workshops.