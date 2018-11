No entanto, "escrever sobre prazer, sexo, é muito difícil", aponta Luís Osório. "E é muito fácil derrapar", completa. Derrapar para o foleiro e para o meramente pornográfico. Luís vai mais longe: "As pessoas que falam de maneira primária sobre prazer normalmente são maus escritores".

Significa isto que o autor não pode pensar na vergonha da mãe lendo a descrição gráfica de uma relação carnal; nem no constrangimento dos filhos que tomam consciência da eventual perversidade do pai que escreve.

Essa desconfiança adensa o isolamento. E o isolamento aumenta a necessidade de expressão, donde há de vir esse romantismo insular, que faz músicos e escritores. E do romantismo, metido entre o nevoeiro e a chuva; entre o basalto negro e as paredes brancas, vêm as prosas luxuriantes e as poesias dolorosas: "No mar da tua ausência, a saudade é o barco em que navego", escreveu o açoriano Norberto Ávila.

Lá fora chove. "São os Açores", diz uma mulher que me oferece chá, pelo simples facto de me ter sentado ao lado dela, encharcado. "Não é de cá", afirma, "notei logo pelo sotaque", diz, atirando-me a continentalidade à cara. Ainda assim, a oferta da mulher, ao continental que sou, contraria a ideia de uma tal depressão insular, que ataca o ânimo e ensimesma os micaelenses, fechando-os. "Houve piratas; houve continentais que cá vieram e deixaram filhos às moças", justifica.

"Não acredito muito na ideia de alteridade", do escritor que se faz outro, que separa a sua ficção da realidade que tem. "Quando escrevo não posso escrever como alguém de setenta anos", diz Leonardo.

Já antes, Osório tinha dito que "cada pessoa que escreve carrega em si a sua história". E há uma "contaminação da ficção pela realidade", todavia também "uma contaminação da realidade pela ficção". O homem que escreve e o homem que é misturam-se e dissimulam-se. Anulam-se as margens de um do outro. Eu que deixo de ser eu para ser outro, vivendo pilar intermédio dalguma coisa.

Ou não.

O trabalho do escritor não é só contar o que é. É imaginar o que podia ter sido — desde que dê a esse pensamento uma força de autenticidade. É isso que explica que Filipa Martins não tenha de ter tido relações sexuais com um negro no capô de um carro para escrever isso mesmo em Mustang.

"Ninguém escreve sobre aquilo que não conhece", porém, "o escritor tem de ser um bocado fantasista". A aparente contradição é de Álamo Oliveira.

Aquilo que o escritor cria, olhando para a realidade, é que traz a desejada autenticidade, explica Álamo. Ainda assim, "quase sempre as descrições de cenas de amor são mais poéticas do que realistas", diz Álamo.

Mas não só o sexo é literário na literatura, porque "toda a literatura está cheia de voluptuosidade e prazeres", acrescenta Álamo. Mais: não consegue "entender a literatura, o romance sem esta exploração dos sentidos e dos sentimentos".

Do sexo ao regresso

Finda a discussão, ainda chove. A mulher que me ofereceu chá despede-se com um "boa sorte", enquanto vou para outro canto da cidade procurar respostas.

No salão nobre dos Paços do Concelho de Ponta Delgada fala-se dessas partidas, mas também dos regressos. Fala de viagens, da inevitabilidade de os regressos já estarem nas partidas. "Quando regressamos", diz Clara Macedo Cabral, "compreendemos melhor o lugar de onde partimos".

Vem isto ao caso porque um escritor não tem de ser nómada para conhecer mundos. "É possível escrever sobre mundos fabulosos fechado num quarto com quatro paredes brancas, numa secretária branca, num computador Macintosh branco", diz Joel Neto.

Assim sendo, o escritor pode imaginar. Mas também pode viver. Pode pegar no sentido e no pensado. E aí o sexo e as viagens encontram-se no caminho. Porque o desejo não há de ser tão diferente assim: a vontade de ir e conhecer aplica-se aos dois casos.

"As narrativas são aquilo que a vida nos dá de estimulante, sem a parte chata", diz João Tordo na discussão sobre regressos e partidas; partidas e regressos.

Por falar em idas e voltas, voltemos à sexualidade dos escritores. Lá nos Armazéns, onde se falava da volúpia, da solidão e do prazer, a conversa terminou antes de querer acabar. Havia mais a dizer, mais a pensar. Mas o constrangimento da ilha é também o horário do avião, que, no caso, o escritor Luís Osório tinha para apanhar.

Porém, antes de sair, ainda antes da despedida, fez o resumo: "Os escritores são completamente fodidos da cabeça".