1

Livro: "Os Esquecidos de Domingo" Autor: Valérie Perrin Editora: Presença Data de Lançamento: 2 de novembro de 2023 Preço: € 17,90 Subscreva a Newsletter do É Desta que Leio Isto aqui e receba diretamente no seu e-mail, todas as semanas, sugestões de leitura, notícias e acesso a pré-publicações.

Fui comprar um caderno à loja do Ti’ Prost. Escolhi um azul. Não quis escrever o romance de Hélène num computador porque me apetecia passear a história dela no bolso da bata.

Voltei para casa. Na capa, escrevi «A Senhora da Praia». E na primeira página:

Hélène Hel nasceu duas vezes. No dia 20 de abril de 1917, em Clermain, na Borgonha, e no dia em que conheceu Lucien Perrin, em 1933, mesmo antes do verão.

Em seguida, enfiei o caderno azul entre o meu colchão e o estrado, para imitar os filmes a pretoebranco que o vô vê no Cinema da MeiaNoite, durante os serões de domingo.

E depois voltei para o trabalho porque estava de plantão.