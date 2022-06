Ouça aqui o episódio do podcast Um Género de Conversa com Vânia Beliz:

Vânia Beliz reivindica políticas públicas e investimento na área da educação para a sexualidade e revela quão leigos são a maioria dos adultos quando o tema é sexo ou erotismo. Neste episódio, o primeiro com gravação ao vivo, a conversa não começa e não acaba no sexo, mas anda à volta da educação, necessária em todas as fases da vida, dos comportamentos inerentes à existência das redes sociais, dos conceitos errados que os pais e mães perpetuam, dos estereótipos que alimentamos enquanto sociedade. “Vendem-nos a ideia de que somos todos muito ativos sexualmente, e é mentira. Há pessoas que fazem pouco sexo, mas têm uma imensa intimidade”.

Nestes 50 minutos de conversa, a especialista em sexologia e investigadora em saúde infantil – autora de livros como “Ponto Quê?” ou “Chamar as Coisas Pelos Nomes” - abordou ainda a problemática da comercialização do corpo feminino, ressalvou a importância do combate à pobreza menstrual e deu dicas práticas sobre como explicar à miudagem como é que se fazem os bebés. “As crenças e os tabus continuam. Em 2022 ainda me chegam perguntas assim: Se me limpar da mesma toalha do meu namorado posso engravidar?”.

