As drogas salvaram James Murphy. Não somos nós que o dizemos, mas ele próprio, em “Meet Me in the Bathroom”, coletânea de entrevistas feitas pela jornalista Lizzy Goodman e que levanta o véu sobre os bastidores da cena nova-iorquina do início do milénio, de onde saíram bandas como os Strokes, os Rapture ou os LCD Soundsystem. Bastou uma pastilha de Ecstasy, conta ele, para que toda a sua vida se alterasse; deixou de se importar com o que as pessoas diziam sobre ele, deixou de ter vergonha de dançar e – mais importante ainda – ganhou a confiança necessária para deixar de ser um “mero” DJ e passar a controlar o leme de uma das bandas que marcaram o indie da década dos zeros, talvez a mais importante a par dos Arcade Fire.

Como aconteceu com inúmeras bandas ao longo da história do rock, as drogas foram o catalisador para coisas bonitas, impressionantes, para canções entoadas por uma geração alternativa que ainda está a tentar perceber aquilo que lhes aconteceu, desde o 11 de setembro às guerras no Afeganistão e no Iraque, passando pela crise financeira e chegando até à eleição de Trump. Sim, isto está tudo ligado. Só poderia estar, porque só assim se explica “American Dream”, álbum editado no ano passado pelos LCD Soundsystem já depois de um hiato de cinco anos, um hiato durante o qual se acreditou que nunca mais regressariam; afinal de contas, Murphy não é propriamente novo (tem hoje 48 anos, mais 17 que os que tinha quando começou o projeto), e a banda havia dado uma enormíssima festa de despedida no Madison Square Garden, na “sua” Nova Iorque, em 2011.

Essa festa, confessou depois, serviu sobretudo para vender bilhetes. Cínico, dirão alguns. Terão razão. Quando os LCD Soundsystem regressaram ao ativo, em 2015 e em plena véspera de Natal, a alegria de uns contrastava com o choque de outros. Esta banda, que acima de tudo havia sempre soado verdadeira, com tudo o que a palavra implicará alegoricamente, cedia às pressões do grande capital, deixava de ser “alternativa” para passar a ser outra coisa, mais conotada com as ex-grandes e idosas estrelas do rock n' roll que voltam à estrada para juntar mais algum pilim à sua reforma. Murphy acabaria por fazer um mea culpa e deixar a promessa: este regresso dos LCD Soundsystem teria que valer a pena, teria de elevar o coração das pessoas da mesma forma que “Sound Of Silver” (um daqueles álbuns para a vida) o fez em 2007.

A julgar por “American Dream”, um dos melhores álbuns editados em 2017 e que mostra uma banda, não a tentar provar algo, mas a consagrar aquilo que era já a sua história, Murphy e seus colegas conseguiram-no. Encontramo-los ao vivo em Lisboa, naquele que foi o seu regresso a Portugal e o primeiro de três concertos praticamente esgotados no Coliseu dos Recreios, e confirmamos essa mesma opinião. Confirmamo-la nós e confirmam-na os miúdos com t-shirts dos Smiths que pedem cigarros a estranhos, confirmam-na as crianças que na fila da frente saíram com um sorriso do tamanho do mundo depois de receberem um par de baquetas e um cobiçado papel com o alinhamento do concerto, confirmam-na os dançarinos com ar profissional que deram um espetáculo dentro do espetáculo nas bancadas, confirmam-na os muitos casais, os muitos resistentes da década dos zeros, confirmam-na os novos fãs que vieram sobretudo por este último álbum.