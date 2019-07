A obra “Os maiores sobressaltos em Portugal” chega hoje às bancas com a chancela da Oficina do Livro.

Nas 227 páginas do livro são relatados, entre outros, momentos tão distintos como as invasões francesas (entre 1807 e 1810), a epidemia de cólera de 1883, a pneumónica que chegou a Portugal em 1918 e o assassinato do rei D. Carlos (1908).

O caso Casa Pia (2002), a gripe A (2009) ou a mobilização nacional em favor do povo de Timor-Leste (antiga colónia portuguesa) após este ter votado pela independência da Indonésia no referendo de 1999 são outros “sobressaltos” que constam do livro.

Depois da realização do referendo, a capital timorense, Díli, estava “a ferro e fogo. Milícias populares pró-indonésias, armadas com catanas, semeavam o terror entre a população”. Ao verem essas imagens, e apesar da distância (Timor fica a 15.000 quilómetros de distância), “acentuavam-se as manifestações” de solidariedade dos portugueses por todo o país.

“Dezenas de milhares de pessoas deram as mãos por Timor, em Lisboa” e um grupo de manifestantes concentrou-se em frente à embaixada dos Estados Unidos, lembra Pedro Prostes da Fonseca.